Vuelve el dopaje arbitral: penalti no pitado de Vidal, gol mal anulado al Getafe y el VAR, calladito

El dopaje arbitral del Barcelona ha vuelto. En Getafe, la misma tarde en la que al Real Madrid le escamotearon dos penaltis sin que el VAR actuara, a los azulgranas les beneficiaron en una jugada doble. Primero hubo penalti de Vidal que no se pitó y luego un gol legal de Mata, que fue mal anulado por una falta imaginaria de Ángel a Lenglet. ¿Qué hizo el VAR? Ver y callar

Corren malos tiempos para la Liga. Ha vuelto el dopaje arbitral del Barcelona. Y ya es dopaje con VAR. El ojo que todo lo ve es también la boca que todo lo calla. No, no es culpa del VAR, sino de los árbitros que lo manejan, comandados por el ex colegiado Velasco Carballo, hoy heredero de Sánchez Arminio en esa Federación que Rubiales vino a limpiar, pero que va por el mismo camino que la de Ángel Villar. Ante la duda, a favor del Barcelona y listo. Y los del VAR calladitos… salvo que haga falta, claro.

En Getafe, la misma tarde en la que al Real Madrid le escamotearon dos penaltis sin que el VAR actuara, a los azulgranas les beneficiaron en una jugada doble. Primero hubo penalti de Vidal a Maksimovic que el colegiado Cuadra Fernández pitó y luego un gol legal de Mata, que fue mal anulado por una falta imaginaria de Ángel a Lenglet. ¿Qué hizo el VAR? Ver y callar.

En el minuto 10 del Getafe-Barcelona no subió al marcador un tanto del equipo local anotado por Mata. Era legal. Lo era y venía precedido del penalti de Arturo Vidal a Maksimovic. El colegiado tiene la coartada de no haberlo visto, pero el VAR no, el VAR no tiene coartada más allá de la cobardía que están demostrando alguno de los colegiados que se están llenando los bolsillos por telearbitrar desde la abstención.

Con su victoria, sufrida y ayudada por los errores arbitrales con la complicidad del VAR, el Barcelona sigue encarrilando una Liga que, con o sin tecnología, con tardes como la de este día de Reyes, volverá a estar bajo sospecha.