Messi y su padre, imputados por blanquear dinero a través de su Fundación

Según informan desde Argentina, Leo Messi y su padre habrían sido imputados por blanquear dinero a través de la Fundación del futbolista

La justicia argentina ha imputado a Leo Messi y a su padre Jorge por presunto blanqueo de capitales en la Fundación que el futbolista del Barcelona tiene.

Según informan los medios argentinos La Nación y Clarín, el fiscal Pablo Turano ha imputado a Leo Messi y a su padre después de solicitárselo al juez Gustavo Meirovich. Además, el fiscal pide imputar “a todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la Fundación Leo Messi”.

Durante un juicio el pasado miércoles, un ex colaborador de la Fundación Leo Messi habría asegurado que hubo maniobras ilícitas con los fondos que se recibían, ya que no los destinaban a obras sociales posteriormente. Por otro lado, desde el entorno del futbolista del Barcelona declaran que “la denuncia no tiene fundamentos”.