Sergi Roberto volverá al lateral derecho en la alineación del Barcelona ante el PSV

El Barcelona debuta hoy a las 18:55 horas en la Champions League frente al PSV, encuentro que tendrá lugar en el Camp Nou y para el que Ernesto Valverde planear alinear su once de gala. Pese al favoritismo, el Txingurri no quiere sorpresas en su primer partido de la competición y por eso va a apostar por el mejor once posible para intentar arrancar con victoria.

Los azulgrana no tuvieron mucha fortuna en el sorteo y quedaron encuadrados en el grupo B junto a Inter y Tottenham, además de PSV, y cualquier pinchazo puede complicar el pase a la siguiente ronda. De ahí que el técnico apueste por el muro alemán, Ter Stegen, bajo los palos para frenar las acometidas del cuadro comandado por el ex barcelonista Mark van Bommel.

Por delante formará con defensa de cuatro, con Sergi Roberto ocupando el costado derecho y Jordi Alba el izquierdo, mientras Piqué y Umtiti formarán pareja en el eje de la zaga. En el centro del campo regresan Busquets y Coutinho, que fueron suplentes en el último partido de Liga pensando en este partido. El tercer hombre, junto a al español y el brasileño será Ivan Rakitic.

En la punta de ataque no hay dudas, Valverde continuará siendo fiel a su apuesta por la MSD (Messi, Suárez y Dembélé). El internacional francés ha arrancado muy bien la temporada, mostrando su mejor nivel en cada partido y se ha hecho con un puesto de titular en el once del Txingurri, gracias a sus cuatro goles en cinco partidos.