Barcelona – Sevilla, en directo: Supercopa de España 2018

Sigue en directo el partido de hoy del Barcelona contra Sevilla de la Supercopa de España 2018

En el banquillo del Barça se quedan: Cillessen, Rakitic, Coutinho, Munir, Vidal, Umtiti y Miranda. Por su parte, no entran en la convocatoria Marlon, Malcom, Vermaelen, Riqui Puig, Paco Alcácer y Samper.La alineación del Sevilla para la Supercopa es la siguiente: Vaclik; Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero; Roque Mesa, Banega; Vázquez, Sarabia; y Muriel. ¡Ya sabemos el once del Barcelona! Valverde sale con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rafinha, Busquets, Arthur; Dembélé, Messi y Luis Suárez.Por primera vez en la historia de la Supercopa de España, la final se jugará a partido único y fuera de nuestras fronteras, concretamente en Tánger. Por otro lado, el Sevilla llega a la cita mirando de reojo a la previa de la Europa League. Los hispalenses se juegan su futuro europeo en las próximas semanas, pero antes podrían llevarse una alegría si conquistan el primer título de la temporada ante el Barcelona. El Barcelona buscará el primer título de la temporada ante la escuadra hispalense. Tras una gira americana en la que no han conocido la victoria, quieren ganar por primera vez este curso una final que les podría dar una nueva Supercopa.

¡Muy buenas tardes! Hoy os contaremos en directo la final de la Supercopa de España que medirá al Sevilla y al Barcelona en Tánger.