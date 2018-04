El Barcelona se negó a atender a Antena 3 antes del partido ante la Roma… pero no a TV3

Decisión extraña y poco elegante la que tomó el Barcelona en la previa del duelo que les enfrentó a la Roma en la capital italiana. El club catalán se negó a hablar con Antena 3, televisión con derechos y encargada de retransmitir el partido en todo el territorio español, antes de la vuelta de cuartos de final de la Champions sin razón aparente.

La cadena nacional solicitó entrevistar a Guillermo Amor, portavoz del Barcelona, pero la entidad les transmitió la decisión de que no les atenderían a ellos y sí TV 3 y beIN Sport, televisión privada que no televisaría el duelo pero que es del amigo independentista Roures. Es habitual que el ex jugador comparezca ante los medios con derechos antes de los partidos, pero en esta ocasión el Barcelona prefirió que sus seguidores de fuera de Cataluña se quedasen si saber las sensaciones de su equipo antes de una contienda tan importante.