Ballack se queja del arbitraje contra el Chelsea: “La misma vieja historia”

El Barcelona pasó a cuartos de final de la Champions League eliminando al Chelsea, aunque no exento de polémica. El árbitro del encuentro, el esloveno Skomina, no decretó penalti en el minuto 49 cuando Piqué obstaculizó a Marcos Alonso cuando se plantaba cara a cara con Ter Stegen. El colegiado no decretó la pena máximo y despertó la ira de un ex jugador de los bleus como Michael Ballack, quien se acordó de lo que ocurrió una década atrás en Stamford Bridge una década atrás.

“La misma vieja historia, el árbitro”, dijo un Ballack que no se olvida de cómo le robaron aquella Champions en un partido donde no se pitaron cuatro penas máximas contra el Chelsea. En esta ocasión, Skomina pasó por algo una, pero en un momento decisivo con 2-0 en el marcador. Giroud fue amonestado por protestar esa acción.