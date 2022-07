El Barça confirma que Deco cobró comisión por Raphinha

Raphinha ya ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. El brasileño, que firma por por cinco temporadas, hasta 2027, y por el que los culés han pagado 58 millones fijos más siete en variables, se presentó al barcelonismo con mucha ilusión y reconociendo cumplir un sueño. Tiene muchas referencias en la historia blaugrana de brasileños y afirmó querer emularlos. El presidente Joan Laporta y el director del Área de fútbol Mateu Alemany le acompañaron durante la rueda de prensa, el dúo que confirmó que Deco se llevó un pellizco en forma de comisión del traspaso de Raphinha.

«Ha sido una operación que tiene el transfer al club (Leeds) y después una comisión al agente. Es una operación clásica, en cuanto a porcentajes y demás. Es una comisión ordinaria. Hay dos tipos de comisión y el club pagador paga una proporción del sueldo del jugador. Solo tiene una comisión por su rol de agente», explicaba Mateu Alemany tras pasarle la bola caliente Laporta al ser cuestionado por las informaciones que apuntaban al fuerte pellizco que se lleva el ex culé Deco, representante de Raphinha, por la operación.

Laporta dejó claro que Raphinha ha sido una petición expresa de Xavi, que quería contar con el brasileño: «Nosotros nos hemos fijado como objetivo conseguir reforzar en la línea del técnico. Raphinha está en esta línea. Dembélé también era una demanda del entrenador. Vamos a intentar que las demandas del cuerpo técnico puedan ir realizándose en la medida de lo posible. No estamos obligados, depende de diferentes partes, estamos trabajando muy bien para conseguir hacer un equipo muy competitivo. Era una demanda Raphinha. Había otros clubes interesados en sus servicios y él ha priorizado al Barça».

«Me siento muy privilegiado de estar aquí. Emocionado. Estoy muy feliz, espero dar muchos alegrías al Barça», decía Raphinha durante su presentación a los medios y hacía referencia a que fue una petición de Xavi: «Hablé con Xavi, que para mí fue un honor inmenso, fue un gran jugador y está construyendo una carrera increíble como entrenador. Estoy aquí para ayudar al equipo. Hablar con él y ser entrenador por él ya es un honor inmensa. Cada día intento evolucionar».

«La decisión que tomé la tomé al principio. Yo quería jugar en el Barça. Mateu Alemany y Deco hicieron todo lo posible. Mi familia me apoyó. Yo ya había tomado la decisión, pero también tenía que pensar en los hechos. He acertado en la decisión y no me equivocaré, seguro», decía el brasileño sobre su elección antes que otras ofertas como la del Chelsea: «El Barcelona siempre lucha por títulos, en todos los campeonatos tiene la cabeza en ganar los títulos. Llegó aquí con la mentalidad de ganar títulos. Hace dos años no me imaginaba estar aquí».

«No estamos obligados a vender a De Jong, pero…»

Cuestionado por Frenkie de Jong, Laporta aseguró que el Barça no está en la obligación de vender al holandés: «No es cierto que el club esté obligado a vender a Frenkie de Jong. No es cierto». Pero la pregunta se reformuló poco después y el turno de responder fue de Alemany, que no dejó tan clara la continuidad del futbolista por un aspecto económico: «Evidentemente es un jugador importante para nosotros y contamos con él. Esa es la historia. Lo que es claro es que el tema del fair play obliga a que se den salidas. Pero Frenkie es importante».

El presidente y Alemany fueron preguntados en muchas ocasiones por la situación de Robert Lewandowski, aunque echaron balones fuera constantemente dejando claro que es jugador del Bayern de Múnich, aunque dejaron abierta aún la puerta a unas negociaciones que no están siendo nada sencillas.