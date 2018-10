La NBA autoriza el triple indefendible de James Harden

La NBA ha dado luz verde a una jugada controvertida protagonizada por James Harden. El actual MVP de la competición exhibió una de las habilidades que ha entrenado durante la pretemporada anotando un triple por la espalda en un duelo con un equipo chino.

La velocidad de los movimientos de Harden en la ejecución del triple –pasándose el balón por la espalda y ganando un metro de distancia respecto a su oponente– sugieren que el escolta de los Houston Rockets hace pasos en dicha jugada.

La NBA, siempre activa en su política de transparencia, entró al trapo hablando acerca de la acción y asegurando su comité arbitral que la puede realizar en la competición americana sin miedo a que le piten una infracción. Así las cosas, Harden tiene un nuevo recurso para conseguir una canasta indefendible para sus rivales.

This is a legal play. Although James puts the ball behind his back, he only takes two steps after the gather of the ball and therefore it is NOT a travel. https://t.co/i1hU3b4zuQ

— NBA Official (@NBAOfficial) October 10, 2018