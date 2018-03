Lección magistral de un entrenador para evitar la violencia de los padres en el deporte

El vídeo del entrenador de baloncesto Frank Martin ha dado la vuelta al mundo después de la lección que ha dado a los padres que protagonizan violencia en cualquier deporte de base. El técnico de la Universidad de Carolina del Sur explica de qué manera deben comportarse los progenitores mientras sus hijos están practicando y disfrutando del deporte.

Frank Martin reconoce que es un “entrenador muy expresivo cuando juega” su equipo. “Pero cuando voy a ver a jugar a mis hijos no abucheo, no agito los brazos y no trato de entrenarles. Con todo el respeto al resto de padres, probablemente sepa de baloncesto más que ellos, pero me siento en la grada y no digo nada”, confesó el técnico, que está en contra de toda la violencia que se está generando alrededor del deporte no profesional.

“¿De verdad alguien se piensa que les importa qué equipo gane?”, se preguntó Frank Martin acerca de los árbitros que dirigen este tipo de partidos, de los que destaca que no cobrarán más de 20 dólares por partido.

Además, defiende la figura del entrenador. “No le digo a mis hijos cómo tienen que jugar. Les digo: ‘Yo no os entreno. Hablad con vuestro técnico. ¿No entiendes por qué no habéis jugador mejor? Hablad con él. No soy tu entrenador, soy tu padre. Si fracasas voy a ayudarte, pero no vengas a hablar del entrenamiento. No voy a criticar a una persona que está intentando ayudarte”, desveló.

También habló del sueldo de los técnicos en cualquier categoría base. “¿Creéis que ganan dinero? Alguien está dando un tiempo personal gratis, un domingo, para ayudar a hijos de otros”, comentó. Pero su mayor reflexión llegó al término de su discurso: “¿Y tenemos adultos gritando obscenidades a los árbitros, a los entrenadores o a los niños como si fueran Lebron o Wade jugando la final de la NBA?”.