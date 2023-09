Bagnaia, listo para Misano: «Si los médicos me dan el OK, saldré a pista el viernes»

Pecco Bagnaia estará en Misano. El italiano no quiere perderse la carrera de casa y ha viajado junto al equipo al trazado para disputar el GP de San Marino. El líder del campeonato sufrió un accidente muy fuerte en el GP de Cataluña después de que la moto de Binder le pasara por encima de la pierna pero, por suerte, no tenía fracturas y está listo para volver a subirse a la moto. Su presencia en este gran premio está a expensas de pasar un control médico este jueves en el circuito.

Si los médicos le dan OK, Bagnaia saltará el viernes a pista con la Ducati Desmosedici GP23. «Bagnaia, decidido a salir a pista en el GP de San Marino y de la Riviera de Rimini», comienza diciendo el comunicado difundido por Ducati este miércoles. «A pesar de sufrir un violento highside y después de ser embestido en las piernas por otra moto, Pecco, a pesar de las numerosas contusiones del domingo, estará presente en Misano con el objetivo de correr el gran premio de casa. El piloto de Chivasso pasará un control médico el jueves para tener el visto bueno por parte de los doctores», añade.

Por su parte, Pecco ha desvelado que su intención es competir en el «gran premio de casa. «El domingo regresé a casa junto con el equipo y después de descansar un poco he empezado ya a concentrarme para intentar estar listo en Misano. Mañana jueves pasaré el control médico y si los doctores me dan el OK podré salir a pista el viernes para mi gran premio de casa», cuenta el vigente campeón del mundo en el comunicado.

Pecco Bagnaia determined to race in Misano for the Grand Prix of San Marino and the Riviera di Rimini. Enea Bastianini to miss his home race after undergoing surgery. He will not be replaced#ForzaDucati

📰 | READ MORE 👇🏼https://t.co/14IjflLqDx pic.twitter.com/TYmSeqmB8x

— Ducati Corse (@ducaticorse) September 6, 2023