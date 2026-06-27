Badosa zanja su relación «tóxica» con Tsitsipas: «No voy a nombrar más a esa persona, todo cae por su propio peso»

Hace algo más de una semana, Badosa, consciente de lo que ha sufrido en los últimos años, se pronunció sobre su anterior relación con Tsitsipas. «He pasado por muchas rupturas en mi vida. Las acepto y sé que las cosas son como son, pero cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se vuelve más complicado que en una ruptura normal», dijo. La española ha puesto punto y final a lo mencionado antes de debutar en Wimbledon.

«Había muchísimas cosas tóxicas. Lo dije y lo confirmaron otras jugadoras, porque al final, cuando alguien está dentro del circuito, todo el mundo se conoce. No quiero hablarlo más, ni dar más explicaciones. Todo cae por su propio peso. Simplemente quería explicar como persona y como mujer. No sólo había lesiones, había más cosas detrás que he sufrido durante un año, tanto yo como mi entorno», inició Badosa.

«Ha sido muy difícil. Y volverme a ver bien me dio la fuerza de poder decir por lo que he pasado y que mucha gente haya podido empatizar con esa historia. Es una persona que no voy a nombrar más. Yo tengo mi carácter. Lo he soltado, he cerrado un capítulo y me siento más libre. Lo que quiero es pasar página y no nombrar más a esa gente», finalizó la tenista española.

La reconstrucción de Badosa

Tras caer en primera ronda en Madrid, ante la modesta Grabher, Badosa se dio un tiempo con el tenis. Se dio su espacio para no perder el foco. «No ha sido fácil, por eso lo he pasado tan mal. Por eso decidí parar en Madrid. Fue algo más conmigo misma. Me decía ‘hay que parar de ser tan exigente contigo misma y frustrarte por cualquier cosa’. Las lesiones, ver el ranking… Al final, todo afecta. Ya no como deportista, sino como persona. Estoy intentando encontrar el equilibrio para que todo no sea una presión. Tengo que girar las cosas y no ver todo como una amenaza. Si pasa una catástrofe, al día siguiente sale el sol. No pasa nada», reflexiona Badosa a pregunta de OKDIARIO.

Paula volvió a empuñar una raqueta con la llegada de la gira de hierba. Viene de vencer a Gauff, séptima del mundo, y va a seguir rehaciéndose a sí misma. «En Berlín me vi con menos ansiedad de querer lograr todo ya. Ese es el camino que quiero enfocar. Estoy en busca de ese equilibrio. No sé si lo encontraré, creo que nunca se alcanza por completo. A ninguna edad, pero es esa lucha. Estoy mucho mejor que hace una semana y hace un mes. Vienen peores y mejores momentos, pero estoy buscando ese equilibrio», añade. Badosa y su reconstrucción. Con el mismo objetivo, pero enfoque renovado.