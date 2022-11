Augusto quiere cerrarlo a lo grande: «Voy a por la victoria»

Augusto Fernández ha atendido a los medios de comunicación en la previa del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. El mallorquín defiende 9,5 puntos sobre su rival por el título Ai Ogura y sueña con cerrarlo a lo grande. El piloto de Red Bull KTM Ajo asegura que saldrá a por la victoria, aunque no quiere pensar mucho en el título todavía.

Expectativas

«Quiero no pensar mucho en el título hasta el domingo. Está claro que se piensa y que gracias a esos nueve puntos podemos permitirnos pensar en la carrera, pero quiero hacer un finde normal, porque me siento fuerte en este circuito y por la afición. Luego veremos».

¿Cómo ha visto a Ogura?

«Esta mañana hemos estado también en el evento de Dorna. Nos hemos visto más que en toda la temporada hoy. Le he visto tranquilo, sabe que no tiene nada que perder. Va a ganar y nosotros también».

Preparación mental para la carrera

«Prepararme pasa por pensar que es un finde normal y quiero hacerlo de la mejor manera para el domingo, para tener los menos nervios posibles porque sé que van a venir. No sé cómo me voy a encontrar porque nunca he estado en esta situación. Por eso quiero hacer un buen viernes y un buen sábado. Será importantísimo clasificar delante para quitarse de problemas, construir un buen ritmo y si puedo luchar por la victoria, mejor. Me vale un podio».

Sin especular con la ventaja

«Por eso quiero estar lo mejor preparado posible para el domingo. Creo que podemos luchar por la victoria porque el año pasado hicimos un buen podio aquí, un buen trabajo, la pista me gusta, la conocemos, la afición, todo. Quiero disfrutar del finde, construir un buen finde y un buen domingo y que, a malas, hagamos un podio».

Órdenes de equipo

«Nunca hemos hablado de eso y eso si tiene que salir en pista, saldrá, pero tampoco pido yo nada extra».

¿Marcar a Ogura o salir a ganar?

«Lo veré el sábado por la tarde. A ver cómo me encuentro. Espero y creo que bien. Yo voy más a hacer mi carrera y ver dónde está él ya lo veremos. Por eso quiero hacer un buen trabajo el viernes y el sábado para poder permitirme hacer mi carrera y no estar pendiente de él».

Consejo de Quartararo

«Me dice que intente hacer mi fin de semana, que soy rápido en todos los circuitos y no un porqué para que no lo sea aquí. Que he sido más rápido que él, así que me lo cojo igual».

¿Semana normal o diferente?

«He intentado que sea normal, pero, más que nada, quería estar ya aquí. Incluso el jueves, quería estar aquí, con la prensa. En casa, te comes mucho la cabeza. He intentado estar ocupado, con la bici, en el circuito, en todo, entrenando, pero sí que es difícil. Tengo ganas de empezar».

Pensar en el debut de MotoGP

«Pienso un poco, pero como para estar contento, que miro también lo que me viene después. También tengo la ilusión de que llegue ese día. Con ganas de rematar esto para, luego, ya pensar tranquilamente en eso».

Presión en el FIM CEV y ahora

«Era más jodida esa. Es jodida porque, al final, es un sueño de toda la vida que estamos muy cerca. Es diferente. Esa, en esos momentos, es que si no era o seguir en un asiento o buscarme un trabajo normal».

«Fue una locura, pasó de todo, casi. Incluso, cuando pensábamos que lo teníamos controlado, se nos fue de las manos. Cuando pensábamos que lo teníamos perdido, nos volvió a aparecer».

¿Qué daría por ser campeón?

«Lo que hemos dado mi familia y yo toda la vida. Veremos. Queda un fin de semana de trabajo. A por ello vamos».

¿Qué ha sido lo más difícil del camino?

«Son momentos. Dos años duros de Mundial, años hasta encajar en el Mundial, años hasta llegar, esfuerzos económicos. Mi padre puede decir lo que se ha sufrido».

CAR Islas Baleares

«Estuve. Ahora, no. Es una pasada que todos los mallorquines que estamos seamos competitivos. Ahí es un comienzo. Hace tiempo que no estoy con ellos y es más nuestra preparación personal. Ahí se ayuda mucho a empezar y a construir unos métodos de trabajo que, luego, nos han ido bien a todos. A mi entrenador lo conocí ahí. Me llevo muchas cosas buenas».