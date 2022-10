Augusto Fernández sobrevive al diluvio y Guevara puede ser campeón en Australia

Tony Arbolino se ha llevado la victoria en el GP de Tailandia de Moto2 en una carrera marcada por el diluvio que cayó sobre el circuito de Buriram. La lluvia obligó a terminar la carrera tras haber dado apenas nueve vueltas y dos banderas rojas. La pista estaba imposible y optaron por cancelar la prueba de Moto2. Augusto Fernández terminó séptimo, justo por detrás de Ogura, y sale como líder de aquí por un punto y medio.

La lluvia hizo acto de presencia en Buriram y eso trastocó todos los planes y retrasó el inicio de la carrera, además de reducir el número de vueltas de 24 a 16. Conforme se acercaba el inicio de la prueba el agua era cada vez mayor y cuando se apagó el semáforo empezó a diluviar. Todos iban con cuidado, la pista estaba impracticable, y nadie quería arriesgar, en especial los dos que se están jugando el Mundial.

Augusto y Ogura perdían varias posiciones en la salida. El japonés, que salía tercero, caía hasta la sexta plaza mientras el español, que partía octavo, bajaba hasta la décima plaza. Quien sí hizo una muy buena salida fue Alonso López, que se colocó segundo. Por contra, Pedro Acosta pasaba de la cuarta a la decimoséptima posición.

La pista estaba cada vez peor pero dirección de carrera no sacaba la bandera roja. Cameron Beaubier, Fermín Aldeguer y el poleman y piloto local, Somkiat Chantra, se iban al suelo en las primeras vueltas como consecuencia de las condiciones climatológicas. Finalmente mostraron la bandera roja en la vuelta nueve y se paró la carrera.

Esperaron unos minutos a ver si amainaba y decidieron retomar la carrera a cinco vueltas al no haberse completado los dos tercios de la prueba. Las posiciones de la parrilla serían las mismas en las que se encontraban al parar, con Arbolino primero, Salac segundo y Canet tercero. Ogura y Augusto, que pelean por el título, eran sexto y séptimo respectivamente.

Race Direction Info 📋

The #Moto2 Race will not be re-started. Half points will be awarded as 2/3 of race distance was not completed #ThaiGP 🇹🇭

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022