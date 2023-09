El atasco de una palanca pone en riesgo un negocio de 1.000 millones para el Barça

El nuevo milagro económico del Barcelona corre riesgo de no salir adelante. El club anunció su intención de salir a Bolsa con Barça Media, de la mano de la firma estadounidense Mountain & Co, una vez que acordaron la venta de una parte de la filial Barça Studios al fondo de inversión alemán Libero Football. Sin embargo, los primeros 40 millones que debían haber abonado los germanos, no han llegado, por lo que el acuerdo con los norteamericanos con el que esperaban conseguir 1.000 millones de dólares corre riesgo de suspenderse.

Libero acudió al rescate del Barça, haciéndose cargo del impago de Orpheus Media –de Roures– y Socios.com de 60 millones de euros por la compra de una parte de Barça Studios. El fondo alemán se comprometió a desembolsar 120 millones por el 29,5% que pertenecía a ambas empresas, abonando en un primer lugar la cantidad adeudada –que pagarían entre ellos y el fondo holandés NIPA Capital–, lo que permitiría que el club desbloqueara la inscripción de sus jugadores. Pero el primer pago tampoco lo han ejecutado.

De esos 60 millones, NIPA afrontó el abono de 20 millones, mientras que los 40 restantes corrían a cargo de los alemanes. Debían haberlos abonado el pasado 21 de agosto, pero aún no lo han hecho, lo que ha puesto en riesgo la salida a Bolsa de la empresa que engloba Barça Studios y Barça Visión, que es Barça Media. Con ello, el club aspiraba a lograr una facturación de 1.000 millones de dólares, que al cambio suponen más de 900 millones de euros.

El Barcelona y Mountain & Co. han emitido un comunicado a la SEC, que se encarga de supervisar los mercados en Estados Unidos. En él informan de que el contrato que firmaron ha sufrido modificaciones el pasado 8 de septiembre, a consecuencia del impago por parte de Libero. Se trata de una cláusula por la que el club puede rescindir el acuerdo con la firma norteamericana si los 40 millones de Libero no llegan antes del 10 de octubre, fecha que se marcan como nuevo tope para recibir la cantidad que debían haber ingresado el pasado 21 de agosto.

El club acordó con Mountain & Co. la salida a Bolsa de Barça Media. Se trata de la empresa es el brazo tecnológico del Barcelona, con la que esperan generar ingresos mediante la comercialización de NTF, Web3 y metaverso. Pero el retraso en el pago de los 40 millones por parte de Libero Football pone en riesgo su despegue, tal y como informa El Confidencial. El frenazo a su lanzamiento puede suponer un nuevo revés financiero para la entidad, puesto que se quedarían sin un negocio que esperaban que superase los 900 millones de euros.