El año 2022 trae novedades para Fernando Alonso también en lo personal, pues estos días se ha conocido que el piloto de Fórmula 1 ha roto su relación con Linda Morselli, con la que llevaba varios años. La pareja se conocía en 2016 y surgía el amor tras las rupturas de ambos con Lara Álvarez y Valentino Rossi, respectivamente.

Cinco años de amor que terminaron hace meses. Ninguno de sus protagonistas se ha pronunciado acerca de la ruptura, pero la influencer italiana ya ha publicado un vídeo en sus redes sociales con el popular actor argentino Benjamín Alfonso, que también le dedicó un romántico mensaje con motivo del Día de San Valentín acompañado de fotografías de ambos en actitud muy cariñosa.

Parecía una relación asentada y estable la que mantenía Alonso con Linda, con la que llevaba bastantes años. Fue una persona muy importante cuando decidió volver a la Fórmula 1 y también estuvo a su lado cuando tuvo que ser ingresado en el hospital tras su accidente. Sin embargo, la llama del amor se ha apagado y ambos ya no están juntos.

Pocos apostaban por esta relación sentimental principio, sobre todo porque Fernando Alonso venía de acusar cierta inestabilidad en lo referente al amor. A ella se le conocía por ser una de las mujeres más guapas de Italia y de ganar certámenes de belleza, además de su romance previo con Valentino Rossi. Nos conocimos en el Gran Premio de Montecarlo y una semana después, me buscó y me escribió. No fue difícil, ya que me impresionó mucho su belleza. Estoy enamorado de ella, de lo contrario sería difícil. Con nuestro trabajo, un sentimiento fuerte es esencial, si no, no podríamos estar juntos», decía Alonso hace unos años sobre ella.