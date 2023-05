Así es Ana, la explosiva enfermera y modelo que ha conquistado a Casillas: «Nos estamos viendo»

Iker Casillas ha sido relacionado con varias mujeres desde que anunció su separación de Sara Carbonero, pero no se le ha conocido ninguna pareja formal. Ahora, varios medios aseguran que una joven modelo y enfermera ha conquistado al ex portero del Real Madrid. Su nombre es Ana Martín, es salmantina aunque afincada en Ibiza, y la novedad es que ella misma ha hablado de su romance con el de Móstoles.

Todo comenzó cuando María Verdoy, colaboradora del programa de Telecinco Fiesta, aseguró que el ex guardameta internacional se está viendo con la joven desde hace varios meses. Un amor que se está cociendo a fuego lento y que supondría que ha recuperado la ilusión en el amor. «En todas sus imágenes de redes sociales aparecen pistas que nos han hecho llegar hasta esa joven. Se conocieron a través de las redes sociales, empezaron a darse likes, de ahí pasaron a escribirse y después decidieron verse en persona», cuenta.

El programa quiso confirmar los rumores y se puso en contacto con la joven para conocer su versión. Inesperadamente, Ana atendió amablemente la llamada telefónica y desvelló los detalles de su romance con Iker Casillas, algo que no habrá gustado al mítico ex portero. «Hemos pasado el fin de semana juntos en Ibiza y no nos estamos viendo con otras personas», dijo en el espacio.

Ana es una modelo y enfermera estética natural de Salamanca pero que en la actualidad vive entre Madrid e Ibiza por motivos profesionales. Tiene más de 17.000 seguidores en las redes sociales, donde es una auténtica influencer y arrasa con sus posados en bikini presumiendo de la figura y los encantos que han conquistado a Iker Casillas, que como acostumbra no se ha pronunciado sobre este nuevo romance.