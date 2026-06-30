El arduo regreso de Serena Williams a Wimbledon a los 44 años: «Ahora está más veces en el gimnasio que antes»

«Mira, ahí viene». El murmullo, iniciado por una persona, en apenas unos segundos se vuelve colectivo. Se hace el silencio en The Terrace, la zona de Wimbledon donde conviven periodistas y tenistas, cuando Serena Williams pone un pie. Su exuberante melena rubia se ondea al ritmo marcado por el viento. Se mueve con paso firme y poderoso. Su presencia desprende un carisma único que hace que todo orbite alrededor de ella. A sus 44 años y con otro embarazo de por medio, ha vuelto a empuñar una raqueta.

Disputaré tanto el cuadro individual como el de dobles de Wimbledon. Muchos son los reencuentros que está viviendo estos días. Uno de los más emotivos, o al menos de los más significativos, ha sido con Novak Djokovic. «Lo que está haciendo es épico y muy inspirador. Siempre he admirado su carrera y su historia, igual que la de Venus. Cuatro años después, y siendo madre de dos hijas, nos dará el placer de volver a verla. Ahora está en el gimnasio más de lo que estaba antes en su plenitud. Serena merece todos los aplausos que le den», dijo Djokovic.

Melancolía e idealizaciones a un lado, el regreso de Serena Williams es incierto. Su legado, integrado por sus 23 Grand Slams, le exige no venir a Londres a pasearse. Más todavía si uno echa un vistazo a su hoja de prestaciones en Wimbledon. Ha triunfado siete veces en individual (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016) y otras seis en la modalidad de dobles. Acumula casi un lustro sin competir, no lo hace desde 2022, cuando decidió pausar para tener un segundo hijo y pasar más tiempo con su familia.

«Esta vez será muy diferente. Siento que voy a disfrutar mucho. Mis expectativas son sin duda distintas por primera vez en mi carrera», deja claro. Ha quedado encuadrada junto a Maya Joint, 87ª raqueta del mundo. La lógica invita a pensar que el concurso de Serena Williams no será prolongado en el tiempo. Afronta Wimbledon con un rodaje limitado de dos partidos disputados como preparación, y ambos fueron de dobles. Uno en Queen’s, formando pareja con Victoria Mboko, superó la primera ronda antes de que la canadiense tuviera que retirarse por lesión.

Posteriormente, en Berlín, junto a Karolina Muchova, fue eliminada en su estreno. «Mis trofeos no están escondidos, pero tampoco están en un sitio especialmente visible. No suelo pensar mucho en todo lo que logramos. Sí es cierto que, en las últimas semanas, me han venido muchos recuerdos, especialmente de los Juegos Olímpicos. No sé muy bien por qué», detalla Serena Williams, que detiene el tiempo y lo hace retroceder más de diez años, cuando gobernaba el tenis femenino.