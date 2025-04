El apagón masivo en España salpicó al Atlético: seis jugadores no pudieron acudir al entrenamiento

El Atlético de Madrid también sufrió las consecuencias del apagón masivo que se produjo este lunes en España. El equipo rojiblanco tenía previsto volver a los entrenamientos a las 18:00 horas del pasado 28 de abril. Al no haber Liga, Simeone les dio el fin de semana libre a sus jugadores y estos aprovecharon para irse de vacaciones con sus familias y desconectar para cargar pilas de cara a la recta final de temporada, pero no pudieron volver a tiempo por el caos formado en toda la Península Ibérica.

Fueron hasta seis los futbolistas del Atlético que no pudieron llegar a tiempo para la sesión vespertina del lunes, además de algunos miembros del staff. Julián Álvarez, De Paul, Nahuel Molina, Marcos Llorente, Gallagher y Riquelme no llegaron a tiempo para poder ejercitarse junto al resto de compañeros. Algunos habían volado a Ibiza o a países de fuera del extranjero para aprovechar el fin de semana libre. En las Baleares no afectó el apagón, pero el caos que había en todo el país les impidió regresar a España.

Los trenes estaban parados en medio de la nada, metro cerrado, aviones en tierra. Todos los servicios de transporte estaban prácticamente parados, a excepción de autobuses y taxis que funcionaban con normalidad, pero estaban desbordados. Los autobuses iban llenos de gente y los taxis no daban abasto. Con los metros y Cercanías parados y las calles colapsadas, la gente no tenía como volver a casa. El país estaba sumido en un auténtico caos. Eso provocó que todos los que estaban fuera y que tenían programado su regreso a España para el lunes a lo largo del día, no pudieran volver a sus casas.

Esto fue lo que le pasó a algunos jugadores del Atlético de Madrid que habían aprovechado el fin de semana libre para salir de la capital de España. No así Simeone, que viajó a Nápoles para ver a su hijo Giovanni, pero regresó antes y sí pudo aterrizar en Madrid y dirigir el entrenamiento del cuadro colchonero con total normalidad. El Cholo comandó la primera sesión de la semana sin la plantilla al completo como consecuencia del apagón masivo.

El Atlético vuelve a la normalidad

De hecho, desde el Atlético de Madrid ya habían comunicado horas antes que el entrenamiento sería a puerta cerrada para evitar los desplazamientos, haciendo caso así a las instrucciones enviadas desde el Ayuntamiento de Madrid y la DGT para que no se generaran más atascos de los que ya había. Madrid estaba colapsado, las colas de coches por toda la ciudad eran kilométricas.

Este martes el Atlético ha vuelto a la normalidad. Los seis futbolistas que no pudieron estar en la sesión de ayer han conseguido regresar a Madrid para ejercitarse con total normalidad junto al resto de compañeros. El club rojiblanco tenía programado una sesión este martes a las 11:00 horas para preparar el partido de la jornada 34 de la Liga, este sábado contra el Alavés en Mendizorroza. Para ello, Simeone ha contado con todos sus futbolistas disponibles en el entrenamiento matinal.