Ana Peleteiro estalla contra la congelación de óvulos financiada para las futbolistas: «Es muy machista»

Ana Peleteiro ha estallado contra la iniciativa de las instituciones de retrasar la maternidad de las deportistas a cambio de ofrecer la congelación de sus óvulos. A pesar de tratarse de una medida que ha traído todo tipo de opiniones, la atleta española no ha dudado en salir en redes sociales para lanzar un mensaje sobre el mensaje que se está lanzando a las mujeres y calificándolo como un comportamiento machista.

Peleteiro fue madre este mes de julio junto a su pareja Benjamin Compaoré de su segundo hijo en común. Un embarazo que le apartó de las pistas estos últimos meses después de haber sufrido un trágico aborto hace dos veranos. Sin embargo, el proyecto impulsado por la RFEF de financiar la congelación de óvulos de las jugadoras ha hecho que la gallega no se haya callado.

«¿Y si una medida que nos están vendiendo como ‘feminista’ fuera, en realidad, profundamente machista? Porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La RFEF va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección, y probablemente estés pensando: ‘¿Qué tiene esto de malo?’ Pues precisamente de eso quiero hablar. Porque el problema, obviamente, no es congelar óvulos. El problema está en por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad», expresó en su perfil de Instagram.

«Y aquí hay un problema que, para mí, lo cambia absolutamente todo: ¿esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres, o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes. Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y de posparto, de facilitar el cuidado de los hijos, de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación», añadió Ana Peleteiro.

«Por eso creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no debería ser: ‘¿Cómo conseguimos que una deportista pueda retrasar su maternidad?’, sino que la pregunta debería ser: ‘¿Cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista?’ Porque una cosa es ofrecer a una mujer más opciones para que decida cuándo quiere ser madre, y otra muy diferente es construir un sistema en el que la opción más conveniente para la institución sea que no lo sea todavía», concluyó la atleta.