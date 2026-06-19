El impactante entrenamiento de Ana Peleteiro en su semana 37 de embarazo para tener el «parto vaginal soñado»

Ana Peleteiro se encuentra haciendo frente a su recta final del embarazo. La deportista, de 30 años, comunicó que volvería a ser mamá el pasado diciembre del 2025. Desde entonces, la joven ha ido mostrando cómo se encuentra y lo mucho que está creciendo su bebé. Y es que, también ha conseguido labrarse un importante hueco en las redes sociales como creadora de contenido. Sin embargo, durante los últimos días ha sido noticia por un motivo diferente. Y es que, a pesar de no entrenar para próximas competiciones, sí lo está haciendo para tener el mejor parto y postparto posible.

Recordemos, el postparto es una de las etapas más complicadas de la maternidad. Pues, a nivel físico y emocional, las mujeres viven un gran cambio. Muchos profesionales aseguran que realizar deporte, de manera adecuada y moderada, durante la etapa del embarazo ayuda a tener una mejor recuperación. Por ello, Peleteiro no lo ha dudado dos veces. Aunque ella ya es mamá, quiere que este segundo parte sea gratificante. «Esforzándome por tener mi parto vaginal soñado», ha escrito en sus redes sociales. Pues, además, quiere volver a la competición cuanto antes, tras tener a su niño.

En plataformas como Instagram, Ana Peleteiro cuenta con más de 552.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Por ello, en su semana número 37 de gestación, ha querido mostrar cómo es su entrenamiento. «Lidiando con contracciones diarias y cansancio acumulado», ha confesado.

Y es que, las últimas semanas de embarazo siempre se hacen cuesta arriba. De esta manera, a través de unas instantáneas, se puede ver como la joven realiza ejercicios de fuerza y movilidad. Un entrenamiento con el que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, los comentarios no han tardado en surgir. «Tiene mucho mérito lo que haces», «Qué crack» o «Eres una jefa», son algunos de los comentarios que le han escrito sus seguidores.

Tal y como se puede apreciar, la deportista realiza una rutina de fuerza adaptada al embarazo y supervisada por profesionales. Obviamente, sus ejercicios no son nada comparado con lo que ha hecho durante su carrera profesional, pues equivale al 20% del esfuerzo. Pero, se puede apreciar cómo hace sentadillas libres, peso muerto, zancadas con peso y ejercicios con gomas y fitball.

Ana Peleteiro, contundente con los haters: «Antes de mandar un mensaje infórmese»

Sin embargo, lamentablemente y como todo en la vida, hay personas que no han dudado en criticarla. «Me he levantado con la sorpresa de un vídeo de una radio o un podcast hablando de una forma tan despectiva hacia mi persona, que considero que buscan views usando mi nombre, que me parece muy injusto. Y más injusto me parece quedarme callada como vengo haciendo en estos dos años para no meterme en problemas o polémicas», comenzó diciendo en sus redes sociales.

Aunque no ha querido entrar en polémicas, ha sido clara. «Cuidarse el suelo pélvico es muy importante durante el embarazo y toda nuestra vida. Es una educación que nunca se nos ha dado y ahora muchos profesionales están haciendo un esfuerzo por transmitirlo a la sociedad», ha recordado. Ha sido entonces cuando a enumerado los beneficios que tiene esto.

«Prevenir la pérdida de orina, sostiene correctamente la vejiga, el útero y el recto, mejora la estabilidad y la postura corporal, favorece a una mejor función sexual. Porque sí, señoro, queremos seguir teniendo deseo sexual después del embarazo y durante toda nuestra vida. Reduce el riesgo de prolapso, descenso de órganos pélvicos, disminuye las molestias y el dolor en la zona pélvica, durante el embarazo ayuda a sostener el peso del bebé, lo cual hace que cuando damos a luz no tengamos unas diástasis de 7,8 o 9 centímetros como antiguamente, que nos va a dar un montón de problemas no solo en el suelo pélvico sino de digsetión, intestinales… Facilita la recuperación después del parto», ha dicho de manera contundente. «Antes de mandar un mensaje infórmese, porque no va a estar embarazado en su vida y no va a tener una hija por su canal de parto en su vida y se nota. Bastante», ha sentenciado.