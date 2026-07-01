Ana Peleteiro da a luz a su segundo hijo junto a Benjamin Compaoré

La atleta española Ana Peleteiro y su marido y entrenador, Benjamin Compaoré, han dado la bienvenida a su segundo hijo, en un nacimiento que ha tenido lugar en las últimas horas en Galicia, donde la familia reside habitualmente. Según ha trascendido, el parto se ha desarrollado con normalidad y tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado, evolucionando favorablemente tras el nacimiento. Ha sido la propia Ana la que ha anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales: “León Compaore Peleteiro. 01 de julio de 2026. Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la luna de fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos… y tú lo hiciste aún más perfecto. Mi parto soñado”, ha escrito.

La llegada del bebé supone un momento especialmente significativo para la pareja, que en los últimos meses ha vivido este embarazo con una mezcla de emoción, cautela y profunda gratitud. Tras la pérdida gestacional que sufrieron el pasado verano, la noticia de este nuevo embarazo fue recibida como un auténtico renacer emocional para ambos, tal y como la propia atleta compartió en redes sociales al referirse a su «angelito en el cielo». Desde entonces, Peleteiro ha afrontado esta nueva etapa con mayor serenidad, apoyándose en su entorno más cercano y en su familia, mientras compaginaba su vida personal con su carrera deportiva de élite.

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El entorno de la pareja ha recibido la noticia del nacimiento con enorme alegría, destacando la felicidad que atraviesan ambos en este inicio de una nueva etapa como familia de cuatro. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el bebé ni el nombre elegido, aunque se espera que en los próximos días la propia atleta pueda compartir algún mensaje o imagen en sus redes sociales, como ha hecho en ocasiones anteriores.

Con este nacimiento, Peleteiro y Compaoré comienzan una nueva etapa vital marcada por la familia, la estabilidad y la emoción de ampliar su hogar tras un camino en el que la resiliencia ha sido protagonista.

La historia de amor de Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré se conocieron en 2016 durante una competición de atletismo, donde ella ha reconocido que sintió un flechazo inmediato. Sin embargo, en aquel momento sus vidas no estaban alineadas y cada uno siguió su camino. Durante años mantuvieron el contacto desde la distancia, coincidiendo en distintos eventos deportivos, pero sin llegar a iniciar una relación sentimental. Ambos atravesaron etapas personales complejas y relaciones previas que hicieron que el momento no fuera el adecuado para estar juntos.

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