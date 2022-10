Alexia Putellas emocionada tras recibir el Balón de Oro: «Pensaba que no sería posible»

Alexia Putellas ha levantado su segundo Balón de Oro de manera consecutiva. La jugador del Barcelona ha vuelto a ser nombrada la mejor futbolista del mundo en la prestigiosa ceremonia celebrada en el Teatro de Chatelet en París.

La futbolista azulgrana se ha convertido de esta manera en la primera futbolista femenina en ganar dos Balones de Oro de manera consecutiva. Además, Alexia Putellas ya es la/el futbolista española con más Balones de Oro en toda la historia. Por otro lado, desde que se instauró el premio en el fútbol femenino, Putellas también es la jugada con más trofeos.

«Estoy muy feliz de volver a estar aquí. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar esa temporada para ponerlo al servicio del equipo. Me enorgullece estar aquí presente y sin mis compañeras no sería posible. Gracias a ellas, algunas han podido asistir y el resto está en Barcelona. Las aprecio muchísimo. Es un privilegio ser su compañera. Gracias a todos. También al entrenador y cuerpo técnico, a todos los trabajadores, al club, al presidente y a la junta directiva. Es un privilegio jugar en el Barcelona», afirmaba Putellas tras recibir el premio.

«Los partidos que jugamos en el Camp Nou con la afición llenando el campo fueron impresionante. Gracias por confiar en mi y dejarme formar parte de esta historia. Gracias también a France Football y a los miembros del jurado. Sinceramente, el 5 de julio, cuando me rompí la rodilla pensaba que esto no sería posible. Creía que se recordaría lo más reciente, la Eurocopa. Enhorabuena a la selección inglesa y a la federación británica por el impacto del fútbol femenino allí. Son un ejemplo. Gracias también a mi familia», añadía Alexia tras recibir su segundo Balón de Oro de manos de Shevchenko.

«La próxima vez quiero hablar en el campo. La recuperación va bien pero echo mucho de menos todos esos momentos y sentirme futbolista», afirmaba una emocionada Alexia con lágrimas en los ojos.