Alerta ciclistas: Decathlon tiene el accesorio que todos necesitáis en casa y está volando de las tiendas

Decathlon acaba de lanzar uno de esos artículos que sin hacer mucho ruido se convierten en imprescindibles. No es una bicicleta nueva ni un accesorio de última generación, pero está resolviendo un problema muy común, el de dónde y cómo guardar la bici sin que moleste ni rompa la estética del hogar. En un momento en el que cada vez más gente se mueve en bicicleta por ciudad, encontrar soluciones prácticas para el día a día se ha vuelto casi tan importante como elegir una bici, y este producto empieza a volar tanto en tiendas físicas como online.

El artículo en cuestión es el soporte de pared para bicicletas S-RACK, y su éxito no es casualidad. A diferencia de los típicos soportes metálicos que parecen sacados de un garaje, este apuesta por un diseño más cuidado, con acabados en madera y aluminio que encajan bastante bien en cualquier salón, pasillo o incluso dormitorio. La idea es sencilla pero efectiva, y permite colgar la bicicleta en la pared conviertiéndola casi en un elemento decorativo, en lugar de esconderla o dejarla ocupando espacio en el suelo.

Más allá de lo visual, el soporte cumple con lo que promete. Está preparado para sostener bicicletas de hasta 20 kilos, lo que cubre la mayoría de modelos urbanos y de carretera. Además, cuenta con un recubrimiento que evita roces y pequeños daños en el cuadro, algo que se agradece si la bici es nueva o se pretende cuidarla al máximo. Es uno de esos detalles que marcan la diferencia y que hacen que este soporte gane puntos con respecto a otros del mercado.

El soporte bonito y perfecto para bicicletas de Decathlon

Otro de los motivos por los que se está vendiendo tan rápido es lo fácil que resulta instalarlo. No hace falta ser un experto en bricolaje ni tener herramientas especiales, pues viene con una guía que facilita bastante el montaje, así que en poco tiempo puedes tener la bici colocada y el espacio despejado. En pisos donde cada metro cuenta, es un alivio importante poder disponer de un soporte como éste, que además permite que la bicicleta sea un elemento de decoración más en el hogar.

Hay otro detalle que muchos no esperan y es clave. Se trata de una pequeña balda en la parte superior, que es muy útil para dejar el casco, las luces, los guantes o incluso las llaves. Al final, no solo guardas la bici, sino todo lo que usas cuando sales con ella, manteniéndolo recogido en un mismo sitio. Hoy en día, la bicicleta ya no es solo para hacer deporte o moverse de un punto a otro, forma parte del estilo de vida de muchas personas. Por eso, cada vez se buscan soluciones que encajen mejor en casa, que no desentonen y que aporten algo más que pura utilidad.

Lo que parecía un accesorio más se ha convertido en uno de los productos más buscados de Decathlon, donde su precio es de 99 euros y se puede comprar en tres combinaciones de colores diferentes.No es complicado entender por qué está arrasando, pues ayuda a ahorrar espacio, cuida la bici y además queda bien en casa. Con esa combinación, no sorprende que esté desapareciendo de las tiendas a toda velocidad.