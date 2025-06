Alcaraz y sus vacaciones en Ibiza: «Salí el primer día, el resto me fui a la cama a las 12»

Carlos Alcaraz se marchó a Ibiza tras ganar el segundo Roland Garros de su carrera deportiva tras una épica victoria sobre Jannik Sinner. El murciano remontó tres bolas de partido ante el italiano en un partido memorable y al día siguiente se marchó a la isla balear para celebrarlo con una merecida fiesta. El número dos del mundo no falló a su tradición, pese a las múltiples críticas que recibió tras su documental en Netflix.

El tenista quiso responder a las preguntas en su primer encuentro con los medios de comunicación en el torneo británico de Queen’s. «Salí el primer día, pero los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da», especificó un irónico Alcaraz, quien apenas tiene 22 años recién cumplidos.

El vigente campeón de Wimbledon quiso dejar claro que su enfoque había cambiado respecto a otras visitas a Ibiza donde decía que «iba a reventarse». Alcaraz se mostró mucho más prudente: «Este año Ibiza ha sido más tranquilo. Ha sido divertido, pero he descansado mucho, física y mentalmente. Ha sido más que suficiente».

El tenista tiene ahora una parte de la temporada corta, pero muy importante en el mes de hierba. Alcaraz defiende los 2.000 puntos cosechados en Wimbledon y quiere revalidar ese título que le abriría las puertas de aspirar al número 1 de la ATP al final de la temporada. El murciano podría conseguir una triple corona en el All England Club de ganar esta campaña, algo que ni el mismísimo Rafa Nadal logró a lo largo de su carrera.

Sea como fuere, Alcaraz ya está completamente centrado en el tenis tras unos días de desconexión en su talismán Ibiza. El tenista debutará ante Alejandro Davidovich este próximo martes en una puesta a punto que le debe llevar a intentar ganar su tercer Wimbledon consecutivo.