Alcaraz se gana al público de Roland Garros con su icónico cántico: «Lo hice de pequeño y nadie me siguió»

Segundo paso adelante de Alcaraz en Roland Garros. Inició arrollador, se dejó ir en el segundo set y dio una exhibición de piernas en los dos definitivos para tumbar a Marozsan (6-1, 4-6, 6-1, 6-2) y avanzar a tercera ronda del torneo francés. Se medirá al ganador del duelo entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard y el bosnio Damir Dzumhur.

Una vez acabado el partido, Alcaraz alentó a todo el público francés al entonar el tradicional cántico que le gritan a los españoles. «Lo llevaba pensando desde el año pasado. Lo había hablado alguna vez con mi equipo. Lo hice una vez cuando vine aquí de pequeño y nadie me siguió y quería ver la reacción de la gente porque lo escucho muchísimo», detalló el murciano.

En la entrevista con Mats Wilander, tras ganar a Fabian Marozsan en la segunda ronda de Roland Garros, Carlos Alcaraz esperó hasta que el sueco terminó todas sus preguntas para agarrar el micrófono, dirigirse al público de la Philippe Chatrier y arrancarse con el característico cántico que los aficionados franceses repiten por todas las pistas del segundo Grand Slam de la temporada, y que se ha convertido en un himno entre los fans franceses.

La historia del cántico va más allá de 2024 o de 2025. Siendo pequeño, Alcaraz acudió como espectador a Roland Garros, aprovechando que estaba jugando un torneo en categorías inferiores. Sentado en la grada, y escuchando como el público repetía ese cántico, el español se animó a empezarlo, esperando que los demás aficionados le siguieran. Eso, sin embargo, no sucedió y Alcaraz se quedó con una espinita clavada que se quitó este miércoles cuando selló su pase a la tercera ronda en París.

«En el segundo set, ha empezado a jugar mejor y mejor. Muy orgulloso de cómo he vuelto al partido. No siento que haya perdido la concentración. Lo que pasa es que Fabian ha sido mejor en la segunda manga. En los Grand Slam hay más tiempo de regresa si se te complica. Mañana entrenaré para sentir la bola e intentaré tener tiempo libre para mí, ver la ciudad… Me ayuda a enfocarme después en el tenis», añadió el murciano.