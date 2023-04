Alcaraz escapa de la trampa de Davidovich y entra en semifinales del Godó

El campeón sigue vivo. Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Trofeo Conde de Godó después de imponerse en un duro partido a Alejandro Davidovich (7-6, 6-4), en un día complicado para el número dos del mundo ante un tenista aguerrido, que le remontó en varias ocasiones, pero que en los momentos verdaderamente decisivos no pudo con la determinación del vigente ganador del torneo de Barcelona. Alcaraz y Davidovich convirtieron el partido en una montaña rusa, alternando puntos de muchos quilates con numerosos errores no forzados y finalmente, el ranking se impuso y será Carlitos el que juegue frente al ganador del Cerúndolo vs Evans la semifinal del sábado en la pista Rafa Nadal.

Alcaraz supo jugar mejor los puntos importantes ante un Davidovich que rozó el sobresaliente en otras partes del juego, algo por otra parte necesario para aguantar el ritmo a uno de los mejores tenistas de la actualidad. Idas y vueltas, breaks y contrabreaks y un final en ambos sets en el que Carlitos supo presionar lo suficiente como para llevarse el gato al agua y poner fin a una batalla que durante mucho tiempo de las dos horas y 13 minutos de duración del encuentro mantuvo la incógnita sobre el ganador.

Hasta siete breaks se fueron sucediendo en el partido, uno más para Alcaraz, quien además también se llevó la victoria a los puntos en el tie-break del primer set. Fruto de la máxima igualdad, pero también de cierta inestabilidad de ambos tenistas en un nuevo día complicado en la pista Rafa Nadal, el espectador disfrutó de las siempre bienvenidas alternancias, además de varios puntos espectaculares de dos auténticos expertos en estas lides.

Davidovich cede y Alcaraz lo aprovecha

Alcaraz puso la directa nada más empezar el encuentro con un break que encarrilaba un primer set en cuyo ecuador Davidovich igualaba al sorprender al primer cabeza de serie del cuadro. De inmediato, Carlos volvía a quebrar a su compatriota, siempre ejemplo de lucha, como demuestra la rotura, la cuarta de la manga, en el momento en que Alcaraz se disponía a finiquitar el set. La contienda se marcharía al tie-break, donde de nuevo vivimos alternativas y máxima igualdad hasta que el murciano cerrase por 7-5.

Ya en el segundo set, guion parecido, con Alcaraz quebrando primero, tras un juego kilométrico en el que Davidovich le tuvo contra las cuerdas pero no pudo completar ninguna de las seis pelotas de break de que dispuso, pero encontrando a continuación de nuevo el break de su rival. La igualdad se mantendría hasta el último juego, cuando un fallo y una doble falta de Davidovich ponía en bandeja un triunfo vital y complicado a un Alcaraz que sigue soñando con el doblete en el Godó.