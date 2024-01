El primer ‘break’ de Carlos Alcaraz sobre Zverev: 5 horas menos en pista

Carlos Alcaraz llega a la antepenúltima instancia del Open de Australia con la vitola de segundo gran favorito al título, compartida, probablemente, con Jannik Sinner y por detrás de un Novak Djokovic al que es imposible considerar menos que máximo candidato siempre y cuando esté vivo en el cuadro de Melbourne. Las sensaciones de Alcaraz son inmejorables y su nivel de juego excepcional, pero además, cuenta con otra ventaja que le diferencia de su rival en cuartos de final, Alexander Zverev: el tiempo empleado en pista en sus encuentros previos.

En los cuatro partidos disputados por Alcaraz y Zverev en el Open de Australia 2024, la diferencia entre ambos en el tiempo de juego es sobresaliente, hasta el punto de poder marcar la diferencia a poco que el partido pase a un plano físico, tal y como se espera en un duelo de Grand Slam, al mejor de cinco sets y con dos top-10 frente a frente.

Entre la primera ronda y los octavos de final, Alcaraz, que sólo se ha dejado un set por el camino –ante Sonego en segunda ronda– ha estado un total de 8 horas y 48 minutos en pista. Este dato supone más de cinco horas de ahorro con respecto a lo que ha tenido que utilizar Zverev para batir a sus rivales hasta el encuentro con Carlos en cuartos de final. Sascha sufrió enormemente con Klein en segunda ronda y con Norrie en octavos, para un total acumulado de 14 horas y 3 minutos de juego.

Tiempo en pista de Alcaraz: 8 horas y 48 minutos

1ªR. Alcaraz vs Gasquet: 2 horas y 24 minutos (7-6, 6-1, 6-2)

2ªR. Alcaraz vs Sonego: 3 horas y 29 minutos (6-4, 6-7, 6-3, 7-6)

3ªR. Alcaraz vs Shang: 1 hora y 5 minutos (6-1, 6-1, 1-0. ret)

1/8. Alcaraz vs Kecmanovic: 1 hora y 50 minutos (6-4, 6-4, 6-0)

Tiempo en pista de Zverev: 14 horas y 3 minutos

1ªR. Zverev vs Koepfer: 3 horas y 15 minutos (4-6, 6-3, 7-6, 6-3)

2ªR. Zverev vs Klein: 4 horas y 37 minutos (7-5, 3-6, 4-6, 7-6, 7-6)

3ªR. Zverev vs Michelsen: 2 horas y 2 minutos (6-2, 7-6, 6-2)

1/8. Zverev vs Norrie: 4 horas y 9 minutos (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6)

Alexander Zverev es un jugador muy peligroso en pistas rápidas, merced a su enorme capacidad al servicio y a un juego de fondo en el que, sobre todo, destaca el revés plano. Instalado entre los mejores tenistas del mundo desde hace años, es un jugador que, históricamente, ha sido o blanco o negro ante Carlos Alcaraz.

Las victorias de Alcaraz con Zverev ‘muerto’

En el head to head –enfrentamientos directos– entre Alcaraz y Zverev, hay cuatro victorias del lado del tenista alemán, por tres para Carlos, quien se mide en cuartos de final del Open de Australia a uno de los pocos tenistas que le tienen el cara a cara ganado en partidos oficiales. Sin embargo, para tratar de desgranar una de las claves del partido, hay que fijarse en la manera en la que se dieron los tres triunfos de Carlos Alcaraz sobre Alexander Zverev.

Cara a cara entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz (ATP)

Quitando la victoria en octavos de final del Mutua Madrid Open 2023 (6-1, 6-2) de una ecuación en la que podría entrar por su contundencia, en los otros dos envites en los que Carlos Alcaraz ha derrotado a su próximo rival en el Open de Australia 2024, el denominador común ha sido la ‘paliza’ tenística del español… después de la ‘paliza’ sufrida por Zverev en sus encuentros anteriores.

El ejemplo más notorio lo tenemos en la final del Mutua Madrid Open 2022, un duelo con título en juego, en el que Alcaraz pasó por encima (6-3, 6-1) de Zverev en una final sin historia marcada por el partido anterior de Sascha, en el que venció a Tsitsipas en un duelo que acabó cerca de las dos de la madrugada en la Caja Mágica. El cansancio hizo mella en Sascha, entonces nº2 del ranking ATP, hasta el punto de ser arrasado por el joven Carlos Alcaraz, con 19 años recién cumplidos.

Hace tan sólo unos meses, recibimos una nueva prueba de lo que sucede cuando llega un Alcaraz a tope y un Zverev mermado por el físico a una prueba de gran calado, en este caso de Grand Slam. El cuadro del US Open 2023 citó a ambos contendientes en cuartos de final, con Carlos mucho más fresco que su rival, que había gastado casi cinco horas para ganar a Jannik Sinner en la ronda anterior. El resultado, de 6-3, 6-4, 6-2 para Carlos Alcaraz, fue el resumen de un partido sin historia.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. (AFP)

Zverev quiere cambiar la historia

Pese al cansancio, innegable, que acumula Alexander Zverev para su encuentro ante Carlos Alcaraz en cuartos del Open de Australia, el tenista alemán se muestra confiado y en un mejor estado físico que en las ocasiones mencionadas con anterioridad.

«Seguro que será una ventaja para él haber estado menos horas en la cancha que yo. Si juegas menos, estás más fresco. En todo caso, yo me siento bien, no como en el US Open, donde estaba completamente muerto y me sentía físicamente agotado. No puedo negar que llego con cansancio por haber disputado dos partidos a cinco sets, pero no estoy exhausto, como sí ocurrió en Nueva York», comentó en rueda de prensa Zverev, dispuesto a cambiar la historia y desarbolar a Alcaraz, a poder ser, en un partido más o menos rápido.