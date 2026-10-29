Alberto Ruiz, una de las joyas del Real Madrid, guía a España a semifinales del Mundial sub-15

España está en semifinales del Mundial sub-15. Goleada a Colombia (5-0) orquestada por Alberto Ruiz (dorsal 10), una de las perlas de la cantera del Real Madrid, que sigue creciendo a pasos agigantados. El talentoso mediapunta manchego nacido en 2011 es uno de los jugadores más destacados del torneo que se está disputando en Azerbaiyán y será una de las caras visibles de la cantera blanca en las próximas temporadas. Ruiz, que actualmente pertenece al Cadete A, llegó al Madrid en 2019, con apenas ocho años, para jugar en el Benjamín B.

En el repaso a la selección sudamericana, el centrocampista, capitán del combinado español junto a Castellanos, dio un auténtico recital para clasificarse a una fase decisiva en la pelea por el título. Mezclando construcción, talento individual y capacidad de pase, Ruiz es un jugador a seguir en la cantera del Real Madrid.

Un partido que no tuvo mucha historia, con los españoles dominando de principio a fin, algo que llevan haciendo todo el torneo, para seguir sumando. Una solvencia a la que ya nos han acostumbrado en categorías inferiores. Talentos que, desde pequeños, van aprendiendo lo que significa vestir la camiseta. Ruiz lideró el pase de La Rojita a semifinales con un doblete.

Con numerosos campeonatos en Sub-17, Sub-19 o Sub-21, y siendo actuales campeones del mundo, de Europa y de los Juegos Olímpicos en la Absoluta, el fútbol español es temido en todo el planeta por su talento y facilidad para ganar los partidos. Se medirán este mismo jueves 29 de octubre a Grecia (15:15 h) en unas semifinales decisivas para tratar de conseguir el trofeo internacional, con el propio Alberto Ruiz como una de las estrellas de España.

Un nuevo talento a seguir en el Madrid

La cantera del Real Madrid es una de las mejores del planeta. Por su gestión, captación de talento y trabajo, las inferiores del conjunto blanco desarrollan grandes jugadores y los convierten en estrellas nacionales e internacionales.

En cada categoría, el Real Madrid cuenta con diamantes en bruto, y ese es el caso de Alberto Ruiz, que ya desde el Benjamín e Infantil destacaba y se ha convertido en la pieza fundamental del Cadete A a sus 15 años. El mediocampista nacido en Ciudad Real es otro de los grandes jóvenes a seguir en las próximas temporadas.