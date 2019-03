El Ajax está dispuesto a ofrecer 20 millones de euros al Real Madrid por Odegaard, precio que hasta el propio jugador ver excesivo.

El Real Madrid habría recibido una oferta por Martin Odegaard de unos 20 millones de euros. Eso es lo que según se dice en Holanda ha puesto encima de la mesa el Ajax de Ámsterdam, su verdugo en los octavos de final de la Champions League, para hacerse con sus servicios. El centrocampista noruego, de 20 años, está actualmente en las filas del Vitesse, también en la Eredivisie, y ha despertado allí el interés del equipo entrenado por Ten Hag.

El conjunto blanco fichó al prometedor noruego en enero de 2015 proveniente del Stromsgodset, tras apenas cumplir 16 años, siendo uno de los jugadores que se rifaba media Europa. Firmó tres temporadas, hasta 2018, y en 2017 el Real Madrid apostó por él renovándole otros tres años más, hasta 2021. Ahora a sus 20 años, se ha pasado más de la mitad de esos años de contrato entre el Castilla, el Heerenveen y ahora en el Vitesse, donde ha terminado de explotar esta temporada con siete goles y seis asistencias en 26 partidos.

Sus números este curso han despertado el interés de varios equipos, entre ellos, el Ajax, siempre atento a cualquier joven que comience a despuntar en el mercado holandés o que tenga potencial para ser parte de una plantilla tan competitiva como precoz como la ajacieden. Se especula en los Países Bajos que de hecho ya han puesto sobre la mesa una oferta al Real Madrid de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios, una precio del que el propio noruego ha hablado.

“Sinceramente creo que 20 millones es mucho dinero. No creo que deba costar tanto, pero mi agente habla con la gente del Madrid y yo escucharé lo que venga. Trato de no prestar demasiada atención a estas cosas, ahora tengo que jugar bien y marcar goles“, decía Odegaard en rueda de prensa. Aunque ni mucho menos el noruego quiso cerrar las puertas al Ajax, de hecho no se la cerró a nadie: “Si sigo demostrando que estoy en un buen momento, los clubes seguirán vigilándome y podré tomar en verano una decisión de en qué equipo jugar. El Ajax, por ejemplo, es un buen club“.