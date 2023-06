De prohibir la venta de alcohol en los recintos deportivos a hacer soplar, expulsar del estadio y sancionar al que no dé 0,00 en un control. El pasado 1 de octubre un aficionado del Racing de Santander fue expulsado de los Campos de Sport de El Sardinero tras una prueba de alcoholemia en la que daba 0,06 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. El equivalente, según la Guardia Civil, a beber dos botellas de tercio de cerveza. Meses después, le llegó una carta de la Delegación del Gobierno en Cantabria: 600 euros de multa.

Campos de Sport de Sardinero, Santander. Sábado, 1 de octubre de 2022. Cuatro y cuarto de una tarde soleada y con 18 grados de temperatura. Duelo por todo lo bajo: el Racing, penúltimo y que esta es su temporada de regreso al fútbol profesional, recibe al Málaga, último y que a la postre acabaría descendiendo a Primera RFEF.

En la previa del partido se han producido altercados entre Juventudes Verdiblancas y el Frente Bokeron (grupo de aficionados ultras del Racing de Santander y del Málaga C. F. respectivamente). Días más tarde, la Policía Nacional detendrá a uno de los aficionados locales. Todo a pesar de que el partido no había sido decretado alto riesgo por la Delegación de Gobierno de Cantabria. Hasta ahí, todo normal.

Esa tarde, y ya dentro del estadio del Racing, la Policía Local de Santander hace controles de alcoholemia a los aficionados que más animan de la zona local. A los veinte que dan un resultado distinto a 0,00 miligramos de alcohol por litro de aire expirado la Policía Nacional que acompaña a los municipales, los expulsa del estadio y les toma los datos para proponerlos para sanción.

Uno de ellos es Víctor García, que ha recurrido la sanción ya que, según denuncia, además de lo ridícula que es la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, fue incumplida por los policías, que le hicieron el control de alcoholemia ya dentro del estadio cuando, en todo caso, deberían haberlo hecho en el control de accesos. En su caso dio 0,06 mg/l. Algo que, según la Guardia Civil equivale en el caso de Víctor, a entre dos y tres jarras de cerveza.

