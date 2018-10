Rumbo a Nueva Delhi: cuatro boxeadoras españolas competirán en el Mundial de Boxeo Femenino gracias a Iberdrola

El boxeo femenino ha cogido ‘gancho’ en los últimos años. Este deporte se ha hecho un hueco en el panorama deportivo español y ahora, está a punto de hacer historia gracias a Iberdrola: por primera vez, cuatro boxeadoras españolas, ganadoras de diferentes categorías en la Copa Iberdrola de Boxeo, tendrán la oportunidad de subirse al ring en Nueva Delhi para disputarse la Copa Mundial el próximo mes de noviembre.

La Copa Iberdrola de Boxeo, que se celebró en el Pabellón Alamedilla de Salamanca el pasado fin de semana, ha cubierto con creces las expectativas generadas en el cuadrilátero y ha mostrado que el futuro del boxeo femenino en España está asegurado. Esta competición, que será referencia en los próximos años, se ha dividido en cuatro categorías de peso: de 45 a 48 kilos; de 49 a 51 kilos; de 54 a 57 kilos y de 60 a 64 kilos.

La gallega Zaira Corchero se impuso a la madrileña Alba Montero en ly67 categoría de 45 a 48 kilos; la asturiana Laura Fuertes venció en la categoría de 49 a 51 kilos a la torrejonera María González; en la categoría de 54 a 57 kilos, Alba Ortiz se llevó el oro frente a Alba Cascajo; y por último en la categoría de 60 a 64 kilos, Melissa Tudge fue la vencedora frente a Stephanie Wilfred.

Más allá de la competición y de los resultados alcanzados a lo largo de la temporada, todas las boxeadoras de cada categoría exhibieron el buen nivel que está alcanzando el boxeo femenino en España. Felipe Martínez Martín, presidente de la Federación Española de Boxeo, ha valorado muy positivamente las dos jornadas celebradas en el Polideportivo Alamedilla, en las que se ha podido ver la evolución positiva del deporte de las cuerdas.

El crecimiento que el boxeo femenino está mostrando en los últimos años en el panorama deportivo español queda reflejado por las palabras del presidente: “Por primera vez en la historia del boxeo femenino en España y con el impulso que Iberdrola demuestra cada día, cuatro boxeadoras podrán disputar un acontecimiento tan importante como la disputa del mundial en Nueva Delhi el próximo mes de noviembre”.

Laura Fuertes, una de las ganadoras

Laura Fuertes, una de las ganadoras de la Copa Iberdrola de Boxeo y una de las becadas por Iberdrola, irá al Mundial que se celebra del 16 al 24 de noviembre en Nueva Dheli. Fuertes cuenta a OKDIARIO que, tras las victorias en campeonatos anteriores, “está muy contenta porque fueron dos peleas muy difíciles. Detrás de cada triunfo hay un sacrificio muy grande: las dietas, los entrenamientos, es una gran recompensa“.

La vencedora cree que gracias a la iniciativa de Iberdrola, y a las oportunidades de la Federación Española de Boxeo, “se está consiguiendo que el boxeo tenga visibilidad y se limpien los prejuicios que tienen sobre este deporte”.

El deporte de las cuerdas está históricamente ligado a los hombres, cuenta, y este proyecto ayuda a derribar esas barreras de género. “Es un deporte muy masculinizado. Mucha gente me pregunta a qué me dedico y cuando respondo que soy boxeadora sólo me dicen “no me meto contigo que si no, me pegas”. Hay un gran desconocimiento sobre este deporte”.

Más allá de las diferencias entre hombres y mujeres, Laura también quiere que el boxeo deje de verse como un deporte violento. “Mucha gente cree que se suben al ring dos personas a pegarse sin más y es todo lo contrario. Se suben dos personas que se respetan porque el contrincante ha tenido que sufrir lo mismo que tú: dar el peso, la dieta, el deporte… es el noble arte del boxeo”