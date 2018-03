Valverde llora por el arbitraje: “El penalti es invisible, ni los jugadores saben qué ha pitado Mateu”

Ernesto Valverde se quejó amargamente del arbitraje de Mateu Lahoz en el duelo contra Las Palmas y condicionó el pinchazo del Barcelona en la isla a la mala labor, a su juicio, del colegiado valenciano. “En el descanso he hablado con él de una acción clara del portero con mano fuera del área. Del penalti, todavía no sé qué ha pitado. En el vestuario no estaba claro quién había hecho el penalti. La infracción es invisible, ni los jugadores saben qué ha pitado Mateu”, dijo.

El técnico aseguró que los tres puntos son muy decisivos para el devenir de la Liga. “La jugada del penalti nos ha hecho daño por cómo ha sido. Luego ellos se han defendido bien y hemos intentado entrar. Ha habido poca continuidad en el juego, nos ha costado. El partido del domingo sigue siendo un partido importante. La distancia se ha reducido, pero tenemos ilusión porque será importante para lo que quede”, dijo.

Valverde, eso sí, no pudo ocultar que a su equipo le está faltando claridad en el juego en los últimos partidos. “Nos hemos precipitado en algunos momentos. Nos ha faltado un poco de claridad en el último pase, en la última decisión. El gol de penalti nos ha hecho daño. Hemos visto que nos han empatado con un penalti invisible. Ellos han salido reforzados y a nosotros nos ha provocado precipitación”, zanjó.