Dumoulin: “Si yo hubiera dado el positivo de Froome, me habrían echado de mi equipo”

El vigente campeón del Giro de Italia, el holandés Tom Dumoulin, criticó duramente a Chris Froome tras el positivo por salbutamol del británico en la pasada Vuelta a España, donde resultó ganador a la postre. El ciclista del Sunweb no entiende la mano blanda que está rodeando a todo el asunto, como bien denunció en su día el ganador de la triple-corona Vincenzo Nibali.

“En teoría, Froome es inocente durante el tiempo que no se demuestra la culpabilidad, pero en el Sunweb esto funciona de forma distinta. Sé que si hubiera dado positivo, el equipo me habría suspendido inmediatamente. Esto no pasa en el Sky”, dijo el corredor comparando el caso.

“Pienso que es algo terrible. Esa fue mi primera reacción. No conozco más detalles, sólo sé que dio positivo, que le encontraron una dosis de salbutamol dos veces superior a la permitida. Estaría bien para todos que las autoridades tomasen una decisión rápida”, añadió el corredor de 27 años, que en las quinielas es el gran rival de futuro en el ciclismo para Froome.