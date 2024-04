Vino o cerveza: descubre cuál es la peor bebida para tu salud

Si haces dieta, y has consultado a un nutricionista o buscado información al respecto, probablemente hayas leído que deberías controlar cuánto alcohol bebes. Las bebidas alcohólicas son uno de los principales riesgos para nuestro cuerpo. Una ingesta excesiva de estas podría ponernos en peligro de desarrollar múltiples enfermedades. Ahora bien, ¿todas son iguales? ¿Entre vino y cerveza, cuál es la peor bebida para tu salud?

Ésta es una pregunta que te harás tarde o temprano, y aunque la recomendación de los profesionales es que reduzcas tu ingesta de bebidas alcohólicas independientemente de cuál se trate, te interesará saber cuál es mejor perjudicial para el organismo.

Un estudio de Harvard intenta responder esa pregunta: gracias a esta publicación de la prestigiosa norteamericana, ya conocemos cuál es la bebida alcohólica por la que deberíamos decantarnos.

Vino o cerveza: la peor bebida para la salud

¿Bebidas con efectos cardioprotectores?

Analizando ambas bebidas, lo primero que concluyeron estos expertos es que, a pesar de la buena fama que tiene la cerveza y especialmente el vino como productos con efectos cardioprotectores, en realidad no hay evidencia científica que demuestre que protegen el corazón de las patologías que lo afectan.

Debemos descartar entonces que estas bebidas reduzcan las probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca. Por el contrario, si las bebemos exageradamente -todos los días de la semana, al menos un vaso o copa por día-, podemos estar más cerca de padecer una patología.

Esta institución explica que, en todo caso, los pocos efectos positivos de las bebidas alcohólicas dependerán de cuáles sean los patrones de consumo. Sostienen que muchas veces el gran problema de las bebidas alcohólicas son todo aquello que las acompañamos con alimentos ricos en grasas y azúcares.

¿Y qué tienen de bueno estas bebidas? Es destacable la presencia de polifenoles, compuestos que pueden resultar beneficiosos para la salud por su acción. Dentro del metabolismo, los polifenoles poseen propiedades antioxidantes.

Estos compuestos presentan efectos vasodilatadores, y son capaces de mejorar rápidamente el perfil lipídico del individuo. Al mismo tiempo atenúan la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad asociadas al colesterol LDL o «malo».

¿Qué deberías beber con mayor asiduidad, cerveza o vino?

Hechas las aclaraciones pertinentes, hay que decir que el vino es más rico en polifenoles -estos compuestos antioxidantes y antiinflamatorias-. De ahí que suela relacionarse un consumo moderado de esta bebida con una mejor salud cardíaca.

La cerveza no carece de polifenoles, pero no es tan abundante en ellos. Suponiendo que priorices ese potencial efecto positivo, que recordemos que no ha sido comprobado aún, deberías beber vino antes que cerveza.

Por supuesto que el vino y la cerveza no son bebidas equivalentes. Eso se debe a que la graduación alcohólica del vino es mayor. Por tanto, una copa de vino contiene tanto alcohol como casi medio litro de cerveza.

Quizás en reuniones sociales prolongadas es preferible beber cerveza a lo largo de la noche para no acabar ingiriendo demasiado alcohol. En cambio si estás en casa y vas a beber poca cantidad, el vino podría ser una mejor alternativa en líneas generales.

¿Cómo puedes obtener polifenoles -que no sea con bebidas alcohólicas?

Si lo que te preocupa son los radicales libres, los culpables de la oxidación celular, no hace falta que recurras siempre a las bebidas alcohólicas para obtenerlos. Puedes incorporar a tu dieta alimentos como uvas, tomates, frutos rojos, arándanos y cebollas moradas.

De hecho, las versiones sin alcohol de la cerveza proporcionan polifenoles. Si su sabor no te desagrada, algo bastante común entre los bebedores de cerveza, es una opción que deberías considerar.

Y respondiendo a la pregunta. Si bebes poco, la cerveza es peor bebida que el vino para su salud. Si bebes mucho, el vino es peor bebida que la cerveza.

Consumo moderado de alcohol

Sea como sea, tal como hemos apuntado, sí hay numerosos estudios que demuestran la ingesta del alcohol relacionada con el desarrollo de diversas enfermedades.

Es por esto que los expertos, médicos y nutricionistas, no nos van a recomendar el consumo de cerveza ni de vino. Es cierto que durante un tiempo, y en especial la dieta mediterránea, se ensalzó el papel del vino, y se estableció que podría beber un vaso de vino, preferiblemente tinto, al día.

Ahora el papel de los médicos es el de prevenir y no aconsejar tales bebidas.

El nuevo decálogo de la Dieta Mediterránea establece que el agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo. El vino debe tomarse con moderación y durante las comidas. El agua es fundamental en nuestra dieta. El vino es un alimento tradicional en la dieta mediterránea que puede tener efectos beneficiosos para la salud consumiéndolo con moderación y en el contexto de una dieta equilibrada.

Además, todo ello debe combinarse con una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, pescados, carnes rojas ocasionales y productos frescos y naturales.