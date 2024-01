Viene de Pensilvania y confirma por qué España supera a Estados Unidos

Una estudiante recién llegada a Madrid de Pensilvania confirma en sus redes sociales por qué España supera a Estados Unidos. Los choques culturales entre las personas que llegan de otras partes del mundo a nuestro país son más grandes de lo que nos imaginamos. Quizás cuando nos vemos con otros ojos es cuando descubrimos que somos unos auténticos privilegiados. Empezando por una serie de elementos que esta joven viral en redes sociales ha descubierto a los pocos días de vivir en nuestro país. De lejos superamos a Estados Unidos en estos elementos.

Viene de Pensilvania a Madrid

Danielle Grobman decidió dejar su país natal, Estados Unidos, para venir a estudiar a Madrid. Es un paso que cada vez más personas realizan en este gran país. España es un polo de atracción para todos aquellos que quieren aprender el idioma, el segundo más hablado del mundo y vivir una experiencia completa a las puertas de Europa.

Donde mejor se aprende español es el lugar en el que se ha originado esta lengua, por lo que cualquier estudiante de literatura española o de lenguas quiere vivirlo en primera persona. Aunque hay territorios de parla hispana cerca, nuestro país se lleva gran parte de los estudiantes de Estados Unidos.

No es de extrañar que la oportunidad de vivir una experiencia completa en España haya sido la que haya inspirado a esta joven natural de Pensilvania a vivir en Madrid. Ha podido recorrer uno de los lugares más bonitos de nuestro país, que además se ha convertido en una fuente de alegrías por lo que ha descubierto en él.

Desde fuera vemos una imagina muy distinta a la que tenemos desde dentro. También es importante disponer de una visión de alguien que viene de lejos para poder apreciar correctamente lo que tenemos. En cierta manera somos unos privilegiados, nada tiene que ver con lo que viven los ciudadanos del que se considera el país más grande y poderoso del mundo.

Desde Pensilvania a Madrid podremos tener en cuenta lo que ha vivido esta joven que rápidamente se ha convertido en viral, lanzando un alegato a los políticos de su país para que aprendan de los madrileños. Esta imagen viral nos deja con una serie de elementos que debemos tener en cuenta antes que nada.

Los motivos por los que España supera a Estados Unidos según esta joven

Una publicación viral de estos días nos demuestra como Danielle Grobman se siente inmensamente afortunada de haber empezado sus estudios en Madrid. Recién llegada de Estados Unidos se ha enamorado de un paisaje que no está marcado por los cables de electricidad o del teléfono. Aquí se cuida la imagen de las calles y se tienden a poner por el suelo para que no molesten, algo que en Estados Unidos no pasa.

Con el paso del tiempo también ha podido descubrir que más allá de lo estético, tenemos un transporte público que es una auténtica maravilla. Un elemento del que nos podemos sentir afortunados con una puntualidad y regularidad que acabará siendo el que marque la diferencia en todos los sentidos.

Ese transporte público de Madrid permite a esta joven desplazarse por la ciudad y hasta a cualquier otro punto del país. Es cuestión de ponerse manos a la obra con la ayuda de una serie de elementos que acabará siendo lo que marque la diferencia. En Estados Unidos el transporte privado es mucho más potente que el público que casi es inexistente.

El otro factor importante que debemos poner sobre la mesa es la sanidad. En España la sanidad es de todos, es decir, no se paga por una atención que según esta joven es excelente. Podemos tener a los mejores especialistas a nuestra disposición sin gastar ni un euro, algo que en Estados Unidos supone miles de dólares por una simple intervención o cientos por una visita con un especialista de 20 minutos.

Este aspecto ha dejado a esta estudiante con la boca abierta, pero también otro elemento que le ha gustado igual o más. Se puede disfrutar de un placer como una cerveza bien fresquita con alcohol a partir de los 18 años. Algo que en Estados Unidos no pasa, es a partir de los 21, por lo que supone un problema.

Para según qué cosas se puede ser mayor edad, pero para beber alcohol no. Algo que tampoco se entiende. Conducir un coche con 16 años y hacerlo a la espera de poder beber alcohol 5 años después. En nuestro país la mayoría de edad es total, también para beber este tipo de bebidas y conducir un coche o votar. Esta joven quiere pedir que se imite el estilo español de vida en su país que pese a ser el más poderoso del mundo, parece que tiene algunas deficiencias.