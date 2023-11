El truco de un experto para que la resaca sea menos dura

Un experto ha dado con un truco viral para hacer que la resaca sea menos dura, tienes que hacerlo si tus planes incluyen alcohol. La resaca es algo a lo que nos enfrentamos de lleno, dependiendo de la edad es cada vez más insistente, por lo que será mejor que nos preparemos para afrontarla de la mejor manera posible. Un farmacéutico ha dado con un truco maestro que podemos probar para poder tolerar mejor el alcohol y conseguir que al día siguiente nuestro cuerpo reaccione mejor. Tienes que hacerlo si quieres que la resaca sea menos dura.

La resaca será menos dura

A medida que cumplimos años la resaca es cada vez más y más dura, por lo que es importante conseguir hacernos con un elemento que nos ayude a superarla. Con 20 años podemos beber e ir a clase al día siguiente. Con 30 necesitamos el domingo para recuperarnos y, ya con 40, ni todo el fin de semana nos hace volver a la normalidad.

Debemos estar preparados ante unas cenas de empresa y fiestas que pueden acabar siendo las que nos enfrenten directamente a una resaca con algunos síntomas difíciles de asumir. El dolor de cabeza puede ser uno de los más visibles, pero a él le siguen los síntomas intestinales que son igual de molestos, vómitos o diarrea, con lo cual cualquier consejo es bueno para estar mejor.

Según un farmacéutico hay un truco infalible que ayuda a mejorar la resaca. No quiere decir que no llegue, porque lo hará, sino que tendrá unas consecuencias que pueden llegar a ser visiblemente inferiores. Es solo cuestión de poner en práctica la lógica y una serie de elementos que nos ayudarán en todo momento a cuidar, en la medida de lo posible, en cuerpo ante esta situación.

El truco de un experto es este

Para eliminar la resaca la mejor forma de no sufrir sus consecuencias es dejar de beber alcohol. Algo que quizás no podemos conseguir y menos en determinadas fiestas o momentos del año. Dejarse llevar ante una copa de vino o un cóctel, puede traer sus consecuencias inesperadas con las que no contamos.

Un farmacéutico ha dado con la clave principal para evitar la resaca. El agua es el factor fundamental. Cuando bebemos una copa de vino, debemos acompañarla con una copa de agua y así con todas las bebidas. Nos ayudará a que el impacto del alcohol no sea tan fuerte, evitando uno de los peores momentos de la resaca.

Pese a estar bebiendo la deshidratación que provocan las bebidas alcohólicas la eliminados de golpe y porrazo con más agua para nuestro cuerpo. De esta manera podemos mitigar un poco, el dolor de cabeza tan típico cuando empezamos a sufrir los efectos de la resaca.

Este sencillo truco es fácil de aplicar, nos llevamos de fiesta una botella de agua y vamos alternando el alcohol con esta bebida. Aunque puede resultar un poco incomodo tener que acudir varias veces al baño, al menos, evitaremos la parte más dura de la resaca.

Tengas la edad que tengas de una forma o de otra, el alcohol acaba causando estragos en tu cuerpo, por lo que será mejor que te prepares para hacer frente a lo peor. Sabiendo que al día siguiente algo habrá hecho el alcohol en ti, por lo que, lo mejor es beber menos cantidad y aumentar el agua en tus salidas nocturnas. Con moderación las consecuencias no son tan terribles. Disfruta de las fiestas, pero cuidado con la resaca de una forma o de otra, acaba llegando.