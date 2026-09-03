Tirar las sábanas viejas es un auténtico error: 7 cosas útiles que puedes hacer con ellas

Las sábanas viejas que puedes tener en casa pueden tener una segunda vida útil y los expertos ponen el foco en el algodón. Este material es muy versátil y puede tener muchas utilidades en el hogar, ya sea para hacer trapos, como fundas, bolsas, mantas para los animales e incluso para decorar algunos puntos del jardín. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los usos que pueden tener las sábanas que tenemos pensado tirar a la basura.

¿Qué hacer con las sábanas que se han quedado viejas? Esta es una pregunta que muchas personas se pueden hacer, muchas personas que están a punto de retirar uno de los elementos imprescindibles en el hogar, que se ubican en el dormitorio. Después de emplear su vida útil, las sábanas pueden prestar varios servicios en distintos puntos de la casa. Prácticamente valen para todo y bueno, es saberlo, ya que te hará ahorrar un dinero.

Los expertos también ponen el foco en un tejido que hace que estas sábanas puedan emplearse para otros muchos menesteres y es el algodón. ¿El motivo? Es muy valioso, resistente y versátil para utilizarlo en todos los puntos del hogar. Ya sea para limpieza, poder comer sobre una sábana en un pícnic del jardín o utilizarlas para pintar la casa.

¿Qué hacer con las sábanas viejas en casa?

Una de las principales funciones que suelen tener las sábanas viejas en el hogar es como trapos multiusos para limpieza. Para ello sólo tendrás que cortar las sábanas en cuadros y podrás tener un material perfecto para poder limpiar los cristales, que es uno de los ejercicios más difíciles siempre que se habla de la limpieza dentro de una vivienda. Estos trapos también son perfectos para limpiar el polvo en otras estancias de la casa.

En lo que respecta a la limpieza y la protección del hogar, estas sábanas también se pueden utilizar para proteger el suelo cuando decidas pintar la casa. Los expertos dejan claro que esto es recomendable para evitar que el suelo se manche de pintura, algo que es difícil de sacar. Para ello tendrás que guardar las sábanas enteras.

Otras de sus utilidades tienen que ver con la costura, ya que las sábanas viejas se pueden utilizar como bolsas de telas reutilizables donde se podrá llevar la compra, zapatos u otros materiales. Estas sábanas también podrán emplearse como fundas para los cojines o almohadas que tengas en casa.

Las sábanas viejas que estás a punto de tirar a la basura también se pueden emplear para que las mascotas vivan mejor, ya que se les puede dar una segunda vida como mantitas para animales. Seguro que tu perro agradecerá echar una siesta sobre una superficie de algodón. Estas sábanas también podrán dar uso como mantel en un pícnic en un jardín o en la playa. La envergadura de estas sábanas será perfecta para que puedan caber todos los alimentos e incluso pueden llegar a albergar a varias personas. Un último uso puede ser el de proteger a las plantas durante los meses de invierno y protegerlas del frío.