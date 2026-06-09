Test de actualidad diario: enfréntate a nuestro desafío de hoy, martes 9 de junio

La actualidad vuelve a poner a prueba a los lectores de OKDIARIO con una jornada cargada de política nacional, economía, internacional, deporte y sociedad. El test de hoy reúne algunas de las noticias más comentadas de las últimas horas y mezcla preguntas sencillas con otras pensadas para quienes siguen el detalle informativo. No basta con haberse quedado en el titular: hay que saber qué ha pasado, quiénes son los protagonistas y por qué algunos asuntos han marcado la agenda. 10 preguntas, tres opciones por respuesta y un reto claro: demostrar en este test de actualidad si estás realmente al día o sólo te suena la actualidad.