La teoría de la servilleta: el truco de los camareros para saber si una pareja tiene futuro

Hay un truco de la servilleta que usan los camareros para saber si una pareja tiene futuro, se trata de un sistema que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en esas señales que quizás quieren que el amor se instale en nuestra vida o no, de forma permanente. Hoy en día que una pareja tenga o no futuro depende en gran medida de una forma de ver lo que les está esperando que puede ser fundamental.

La manera en la que se coloca la servilleta o la cantidad de servilletas que tenemos en la mesa dice mucho de nosotros mismos. Más de lo que nos imaginamos dice de nosotros, esa persona que tenemos delante. Lo que hacemos con esta servilleta puede llegar a ser fundamental en muchos aspectos. Por lo que, al final del recorrido lo que nos interesa es conseguir saber antes que nadie qué es lo que le pasará a nuestro corazón de una forma o de otra, debemos prepararnos para lo peor. Los camareros parece que tienen una teoría sobre el amor que pasa por delante a la de muchos psicólogos o expertos en relaciones.

El truco de los camareros para saber si una pareja tiene futuro

Los camareros ven muchas parejas a lo largo del día. Son esas primeras citas, esos momentos en los que uno se conoce con la ayuda de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Es hora de empezar a darles la importancia que se merecen a estos profesionales que además de servir platos saben mucho más de lo que parece de relaciones.

Las parejas se van conociendo poco a poco, casi siempre delante de un plato o de un vaso, en esas primeras citas en los que los camareros son testigos de excepción. Ellos ven como el amor se va instalando de forma excepcional y eso quiere decir que tendremos que afrontar determinados cambios que son claves para el futuro.

Sin duda alguna estaremos ante un truco que seguramente nos dará algunas pistas importantes sobre lo que tenemos por delante y con lo que deberemos lidiar. Esas dudas que asaltan toda relación que está empezando quizás tenga su razón de ser en estos días que tenemos por delante con el truco de la servilleta.

Esta es la teoría de la servilleta

Las parejas deben complementarse, inicialmente, aunque después parece que se acaban fusionando, estamos ante un inicio en el que cada elemento se convierte en una dura realidad que las acompañará en este momento. Habrá llegado la hora de empezar a controlar un poco mejor determinados gestos que son claves y que nos dirán si hay posibilidades de que el amor se instaure o no.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en el futuro en pareja. Uno que los expertos saben muy bien cómo funcionará y seguramente nos acabará dando muchas pistas para estos días. Si quieres conectar con una persona, a partir de ahora mira bien como deja la servilleta y sabrás si hay posibilidades o no.

La relación funcionará cuando uno deja la servilleta casi intacta. Significa que es una persona ordenada y que tiene las ideas muy claras, justo lo que necesitamos para demostrar que hay algo más por delante. Una opción que acabará gestándose de forma excepcional y que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

La otra parte de la pareja es aquella que usa varias servilletas de los nervios o de quizás tener delante a alguien que le gusta mucha. No hay suficiente con una sola, sino que deberemos empezar a ver llegar varias servilletas que pueden acabar dando de por sí una relación que realmente acabará siendo un éxito asegurado.

Los camareros que han visto de todo nos pueden indicar qué es lo que le espera a una pareja cuya servilleta se queda intacta o usan varias para conseguir mostrar una imagen de uno mismo que dejará a más de uno con la boca abierta. Este elemento indispensable del día a día puede ser el que marque la diferencia en este momento.

Lo de estos expertos en servir copas y comidas puede acabar siendo lo que marca una diferencia importante. Especialmente cuando estamos ante un elemento fundamental como la servilleta que nos acompañará en estos momentos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por delante y en cómo conseguir aprovechar al máximo unos detalles que son claves y que pueden ser los que nos marquen en estos días.

El amor puede llegar en cualquier bar y ahora sabemos que con la servilleta, conseguiremos lo que realmente nos acompañe en este momento de nuestra vida.