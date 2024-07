La técnica que usan los ladrones para desplumarte: les estás ayudando sin darte cuenta

¿Has visto una marca en la puerta de tu casa o un hilo en la cerradura? Ésta es una técnica comúnmente utilizada para identificar hogares vacíos y posteriormente entrar a robar. El «modus operandi» de los ladrones es el siguiente: acceden a los edificios y marcan las puertas de las viviendas que creen deshabitadas o cuyos residentes están de vacaciones. Utilizan diversos métodos, como iniciales, hilos, silicona, pequeños trozos de plástico o celo en la cerradura. Luego, esperan unos días y revisan si las señales permanecen intactas. Si no han sido tocadas, entran a robar. Para prevenir robos durante las vacaciones, la Policía recomienda una serie de medidas: cerrar siempre con llave y dar todas las vueltas posibles para evitar el «método del resbalón».

Además, es importante no anunciar las ausencias en redes sociales ni a desconocidos, y hacer que la casa parezca habitada, por ejemplo, utilizando sistemas automatizados para subir y bajar las persianas. También es útil que alguien de confianza recoja el correo y vigile la vivienda. Prestar atención a la presencia de desconocidos en el edificio es crucial. Por otro lado, la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES) sugiere cerrar siempre la puerta con doble vuelta, no dejar llaves escondidas, asegurar que la cerradura cumpla con normas de seguridad, instalar puertas blindadas y proteger las ventanas a las que se pueda acceder desde la calle con rejas, separadas por menos de 12 centímetros. En caso de robo, las autoridades aconseja no entrar, no tocar nada y llamar al 091 de inmediato.

El método que utilizan los ladrones para entrar en las viviendas

El verano es una temporada propicia para los ladrones, aprovechando que muchas casas quedan vacías durante las vacaciones. En este contexto, en ciudades turísticas como Florencia, ha surgido una nueva y simple técnica de robo: carteles en las viviendas con el mensaje «es muy importante no cerrar la puerta con llave desde fuera». Estos avisos buscan engañar a los residentes para que dejen sus puertas sin las vueltas completas de la cerradura, facilitando así el acceso de los ladrones.

Dejar la puerta sólo con el pestillo facilita la entrada a los delincuentes, quienes pueden manipularlo con tarjetas de crédito o radiografías para abrir la puerta en segundos. Expertos cerrajeros recomiendan siempre dar todas las vueltas a la cerradura para dificultar el acceso a los ladrones y, de esta manera, evitar los robos en las viviendas.

Tal y como alertan las autoridades, en varias detenciones en Italia se han encontrado láminas de metal utilizadas para abrir puertas sin seguridad adecuada. Cambiar a cerraduras más seguras y estar atentos a estos avisos es crucial para evitar robos en esta época del año.

Cuidado con estas marcas en las puertas

Una de las prácticas más habituales de los ladrones es dejar señales en las puertas para coordinar robos. Estos signos, que pueden ser marcas diminutas hechas con lápiz, bolígrafo, punzón, tiza o espray, indican información sobre la casa y sus habitantes. Por ejemplo, una «X» significa que el hogar estará vacío por vacaciones, mientras que una «X» rodeada por un círculo indica un regreso inminente. Otros signos como «M», «W» y «D» especifican horarios en que la casa está vacía.

Un rectángulo dividido puede indicar la presencia de un perro, mientras que dos ondas con una raya significan que hay niños solos en casa. Marcas como un rombo, un triángulo o círculos alineados tienen significados específicos sobre la vigilancia y la facilidad de acceso a la vivienda.

Otras señales habituales

Los ladrones utilizan diversas técnicas para verificar si una casa está vacía, y una de ellas es colocar hilos de pegamento en la unión de las puertas con los marcos. Estos hilos, casi invisibles, se desprenden cuando la puerta se abre o cierra, alertando a los delincuentes de la actividad en la vivienda.

Otra técnica común es pegar celofán entre la puerta y el marco. Este método también sirve para comprobar si alguien ha entrado en la casa. Si el celofán se despega, los ladrones saben que la casa no está deshabitada.

Colocar trozos de papel o cartón en las puertas también es una táctica habitual. Si estos trozos permanecen en el mismo lugar, indica que nadie ha entrado en la casa, sugiriendo que la vivienda está vacía.

Además, utilizan piezas de plástico como indicadores. Si colocan una pieza en la puerta y luego no ha sido removida, significa que no hay nadie en la vivienda.

Romper la mirilla de una puerta es otra estrategia empleada por los ladrones. Si la mirilla permanece rota y no se repara, los delincuentes interpretan esto como una señal de que la casa puede ser un objetivo fácil.

Finalmente, insertar pequeñas bolas de papel en las cerraduras es otra forma de comprobar si la casa está desocupada. Si las bolas de papel no son removidas, los ladrones pueden estar seguros de que no hay nadie en el momento del robo.