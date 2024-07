La técnica necesaria para saber si una persona te está mintiendo: tiene un 93% de fiabilidad

Hay una técnica necesaria para poder saber si una persona te está mintiendo o no, casi nunca falla y la podrás poner en práctica siempre que sea necesario. Saber si una persona nos está o no mintiendo es fundamental. Es un elemento que puede destruir por completo a una pareja o a una familia, no decir la verdad frente a un problema que puede ser enorme o tratar de esconder algo que afecta a varias personas. Muchos son los motivos para intentar conocer la verdad.

El ser humano ha aprendido a mentir y lo lleva haciendo desde que empezó a gestarse como especie. Nos guste o no, hay personas que son mentirosas, compulsivas y saben hacerlo muy bien. Una cosa es una mentira piadosa, aunque hay otras, que son mentiras en mayúscula y pueden repetirse en demasiadas ocasiones. Para salir de esta espiral que puede ser peligrosa, nada mejor que poner en práctica una serie de elementos que son fundamentales y que pueden sacarnos de más de un apuro. Los expertos han dado con una técnica que tiene una eficacia de un 93% de fiabilidad.

Sabrás si una persona te está mintiendo con esta técnica

No será necesario que saques un polígrafo y te pongas a pensar en contratar a un experto para poder manejarlo. Hay más formas de las que te imaginas para saber si una persona te está mintiendo o no. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un sistema que dicen los expertos que nunca falla, o casi nunca.

Es importante tener muy claro que la persona que miente está creando desde cero una teoría que puede seguir una trama que solo él conoce. Por lo que, podemos estar ante una técnica que puede ser la que marque un antes y un después. Será el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando si tenemos a un mentiroso en casa.

Toma nota de cómo podrás empezar a detectarlo con una serie de preguntas. Ir preguntando cosas distintas, fijarse en los detalles o simplemente, controlar el tiempo que tarda en contestar. Las verdades salen solas, no necesitan tiempo de reflexión, conocemos todo lo que ha pasado y podemos ir sacando poco a poco la historia. Aunque con una mentira el tiempo aumenta al intentar recordar, no los hechos sino la propia mentira.

Tiene un 93% de fiabilidad

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Human Behavior nos explica un poco cómo funciona esta técnica que realmente tiene una serie de elementos que son fundamentales y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. En esencia estamos ante una forma de asegurarnos el 93% de fiabilidad.

Estos expertos nos dicen que: «Décadas de investigación han demostrado que las personas son deficientes en la detección del engaño. Es comprensible que a las personas les cueste integrar las numerosas pistas putativas del engaño en un juicio de veracidad preciso. Las heurísticas simplifican las decisiones difíciles al ignorar la mayor parte de la información y confiar en cambio solo en las pistas más diagnósticas. Aquí realizamos nueve estudios en los que las personas evaluaron declaraciones escritas a mano, transcripciones de video, entrevistas grabadas en video o entrevistas en vivo honestas y engañosas. Los participantes se desempeñaron al nivel del azar cuando hicieron juicios intuitivos, libres de usar cualquier pista posible. Pero cuando se les indicó que confiaran solo en la mejor pista disponible (el detalle), pudieron discriminar constantemente las mentiras de las verdades. Nuestros hallazgos desafían la noción de que las personas carecen del potencial para detectar el engaño. La simplicidad y precisión de la heurística de usar lo mejor ofrece una nueva vía prometedora para la investigación del engaño».

Preguntas sencillas y precisas pueden dar lugar a las mayores verdades. En cambio, las mentiras suelen ser más adornadas o intentar seguir una línea que nada tiene que ver con la que se esperaría. Hay pues, algunas pistas en el discurso, cambios en la respuesta cuando se pregunta de distinta forma una misma cosa que hacen pensar totalmente que estamos ante un cambio de rumbo o no.

Podemos detectar siguiendo las opiniones y las técnicas que utilizan los expertos de forma mucho más eficiente de lo que esperaríamos. En esencia estamos ante una serie de cambios que son fundamentales y con los que deberíamos poder contar. Ha llegado el momento de pensar en esas mentiras que quizás nos estén contando.

Si quieres asegurarte si estás ante una verdad o una mentira simplemente pide más información y verás qué es lo que acaba saliendo de esta combinación de preguntas que quizás te acabe sorprendiendo. La obtención de una serie de detalles más o menos coherentes y el tiempo de respuesta puede ser la clave del éxito.