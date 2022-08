Te han engañado toda la vida: los productos que no funcionan contra los mosquitos

Llega el calor, los planes de verano y como no, los molestos mosquitos que no dan tregua año tras año. Estos aparecen en cuanto las temperaturas empiezan a subir y son muchos los que tienen que luchar para intentar no llevarse una picadura. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado a la población que no todos los productos antimosquitos funcionan o tienen la misma eficacia. Estos son los productos destacados que no funcionan contra los mosquitos o que su eficacia es mínima.

Ya estés durmiendo, haciendo algún plan en el exterior o simplemente, hayas abierto una ventana, los mosquitos aparecen sin descanso. Es por este motivo, que buscamos remedios antimosquitos para mantenerlos alejados de nuestra piel y de nuestro hogar, no obstante, no todos tienen la misma eficacia. Ha sido la OCU la que ha señalado los siguientes métodos y su eficacia.

Las pulseras ‘antimosquitos’

Estas pulseras desprenden una esencia y se colocan en la muñeca, sí que son efectivas, no obstante, el radio de acción de las mismas es de 4 cm. Por ello, la muñeca donde está colocada quedaría protegida, pero el resto de cuerpo estaría igual de expuesto a las picaduras de los mosquitos. Por tanto, no resulta un método muy efectivo para evitar estas molestas picaduras.

La luz ultra violeta

Esta luz puede parecer muy efectiva, pero la OCU señala que no es el método más útil para los mosquitos. Las lámparas ultravioletas se encuentran en muchos comercios y si bien es cierto que sirven para polillas y luciérnagas, no son tan útiles para mosquitos. Lo mejor será optar por otros métodos para evitar que estos insectos entren en casas o locales.

El insecticida

Si bien es cierto que el insecticida puede ser un buen método para acabar con los mosquitos, estos pueden resultar tóxicos. Lo mejor para que sean efectivos, pero no dañinos para la salud, será aplicar el insecticida en una habitación cerrada, dejarlo actuar durante 15 minutos y después ventilar la estancia.

Lo mismo pasa con los productos con líquido enchufables, puedes conectarlos por la noche y dejarlos durante un rato funcionando. Pasado ese tiempo puedes parar el dispositivo, pues sus activos ya habrán podido eliminar los insectos de la habitación. No se recomienda dejarlos todo el día o toda la noche encendidos.

Otros métodos que sí alejan a los mosquitos

Estos productos son algunos de los más conocidos, pero parece que no funcionan contra los mosquitos o no son los más eficaces. Hay otros métodos más interesantes que puedes incorporar a tu rutina para eliminar estos molestos vecinos que llaman a nuestra puerta todos los veranos. Los ventiladores son una gran opción para dispersar el dióxido de carbono de la habitación, este CO2 que liberamos al respirar atrae a los mosquitos, pero si se dispersa, será más complicado que nos puedan encontrar.

Hay otros métodos como los sprays o lociones que aún parecen efectivos contra los mosquitos, no obstante, estos deben aplicarse con medida, teniendo en cuenta que algunos de sus ingredientes pueden ser agresivos con la piel. También hay quien se anima a incorporar plantas naturales que tienen efectos antimosquitos por su olor, como la lavanda o la citronella.