Soy dermatólogo y no debes comprar nunca estos productos para el pelo: te lo destrozan

Los productos para el pelo que no recomienda un dermatólogo

En el mundo del cuidado capilar, la oferta de productos es muy amplia y variada. Desde champús y acondicionadores hasta sérums y mascarillas, la elección puede ser abrumadora. Sin embargo, es crucial seleccionar productos que se ajusten a las necesidades específicas de nuestro cabello y cuero cabelludo para evitar daños y obtener los mejores resultados. En este contexto, el dermatólogo Simon Scarano ha publicado un vídeo en YouTube explicando qué productos no recomienda según el tipo de cuero cabelludo y la condición de la fibra capilar.

El cuero cabelludo graso se caracteriza por una producción excesiva de sebo. Esta oleosidad, aunque natural y protectora, puede llevar a que el cabello luzca opaco y sucio si no se controla adecuadamente. Para este tipo de cuero cabelludo, es esencial usar champús con limpiadores fuertes que eliminen el exceso de sebo. No recomienda champús sin sulfatos ni aquellos con limpiadores suaves, ya que no conseguirán una limpieza efectiva.

Por otro lado, el cuero cabelludo seco requiere un enfoque diferente. Este tipo de cuero cabelludo produce menos sebo, lo que puede llevar a una piel más sensible y propensa a la irritación. En estos casos, es preferible utilizar champús con limpiadores suaves que no despojen al cuero cabelludo de su ya escaso sebo natural. Los champús sin sulfatos suelen ser una buena opción para evitar la resequedad. El dermatólogo recomienda productos como el champú hidratante y nutritivo de la línea Fructis de Garnier y el champú sin sulfatos de Capilatis, que ayudan a mantener la hidratación sin causar irritación.

En lo que respecta a los acondicionadores, es importante recordar que su función principal es mejorar la salud de la fibra capilar y no del cuero cabelludo. Por lo tanto, hay que elegirlo en función del estado del cabello en sí, que puede variar en términos de porosidad. Para el cabello con porosidad baja, que está en buen estado, no es necesario utilizar productos ricos en proteínas o aceites reparadores. El experto aconseja el uso de un acondicionador ligero, como el de Aloe Vera de Garnier, es más adecuado para mantener el cabello sano sin sobrecargarlo.

En el caso del cabello con porosidad media, que muestra cierto daño pero no está extremadamente dañado, se deben elegir acondicionadores que ofrezcan un equilibrio entre reparación y mantenimiento. Lo más recomendable es optar por acondicionadores con ingredientes reparadores como el acondicionador Reparación total 5 de Elvive.

Finalmente, el cabello con porosidad alta necesita acondicionadores que ofrezcan una reparación intensiva y nutrición profunda. Acondicionadores sin proteínas o aceites reparadores no serán efectivos para este tipo de cabello, que necesita una reconstrucción más profunda. Los acondicionadores como el Kera Solutions de Vichy y el Oleó extraordinario de Elvive están formulados para proporcionar la nutrición y reparación necesarias para el cabello dañado.

Además de los productos mencionados, es importante evitar ciertos hábitos y productos que pueden dañar el cabello. El dermatólogo no recomienda el uso de sérums capilares en cabellos grasos, ya que pueden hacer que el cabello se sienta pesado y opaco. Del mismo modo, cepillos de metal o plástico duro pueden contribuir a la rotura del cabello débil. Por último, no es una buena idea lavarse el pelo con gel corporal, ya que puede dañar la fibra capilar y resecar el cuero cabelludo.

En resumen, elegir los productos correctos para el cuidado del cabello implica comprender las necesidades específicas de tu tipo de cuero cabelludo y fibra capilar. Al evitar productos que no se ajustan a estas necesidades y elegir otras opciones, puedes mantener tu cabello saludable y bien cuidado.