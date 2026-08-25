Y si no es la sangre, ¿qué es lo que realmente atrae a los mosquitos?

Los mosquitos están considerados los animales más letales para los seres humanos, según advierten los expertos. Sin embargo, no todas las especies pican ni son capaces de transmitir enfermedades. El problema se concentra en aquellas especies que pueden transmitir virus y parásitos responsables de enfermedades graves como el paludismo o malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, el zika o la encefalomielitis equina del Oeste, entre otras.

En cuanto a las picaduras, sólo las hembras de los mosquitos necesitan alimentarse de sangre de personas o animales para completar la producción de huevos y garantizar la reproducción. Durante este proceso, si la hembra pica a un huésped infectado, puede adquirir determinados virus o parásitos y, posteriormente, transmitirlos cuando vuelve a alimentarse de otro animal o persona.

Esto es lo que realmente atrae a los mosquitos

El supuesto de que los mosquitos pican más a una persona porque tiene «sangre dulce» es sólo un mito. En realidad, lo que puede influir es la composición química del olor corporal. La piel libera diferentes sustancias que los mosquitos son capaces de detectar y utilizar para localizar a sus posibles huéspedes. Entre ellas destaca el ácido láctico, relacionado con la actividad de las bacterias presentes en nuestra piel y con el sudor.

«Primero hay que distinguir entre ser picado y notar la picadura: algunas personas no desarrollan una reacción alérgica visible y piensan que no les han picado, cuando en realidad sí. Más allá de eso, es cierto que hay personas más propensas a atraer mosquitos, porque cada individuo emite una combinación distinta de estímulos físicos y químicos que los insectos detectan. Los mosquitos se guían por sustancias químicas que liberamos a través del sudor y la piel, como el ácido láctico o el octenol, y también por el CO2 que exhalamos al respirar.

En función del tipo y la cantidad de estos atrayentes, algunas personas generan una «pluma de olor» más atractiva para ellos. La idea de que depende del tipo de sangre o de que la sangre sea más «dulce» es en gran parte un mito: lo que realmente perciben los mosquitos son esos compuestos químicos en superficie, no la sangre en sí, aunque algunos grupos sanguíneos pueden estar asociados a patrones distintos de emisión de esos compuestos», explica a La Vanguardia el biólogo y entomólogo Rubén Bueno.

Colores y olores

El negro se encuentra entre los colores que más atraen a los mosquitos, ya que absorbe el calor y, además, contrasta con el entorno. El rojo y el naranja también resultan especialmente atractivos, ya que que los mosquitos pueden percibir estos tonos de una forma similar a determinados tonos de la piel humana.

Entre los colores que menos les llaman la atención se encuentra el blanco, debido a que refleja tanto la luz como el calor. El verde claro y el amarillo también suelen resultar menos visibles para los mosquitos y, por tanto, pueden ser una alternativa más adecuada cuando se busca reducir el riesgo de picaduras. Por este motivo, optar por ropa de colores claros y evitar las prendas oscuras, especialmente durante el amanecer y el atardecer, puede ayudar a disminuir las posibilidades de sufrir picaduras.

El olfato desempeña un papel fundamental en la capacidad de los mosquitos para localizar a sus presas. Estos insectos pueden detectar determinadas sustancias presentes en el aire y seguir sus rastros hasta encontrar una fuente de alimento.

Uno de los principales atractivos es el dióxido de carbono (CO₂) que expulsamos al respirar. Cuando hacemos ejercicio o cualquier actividad física intensa, la cantidad de CO₂ que liberamos aumenta, por lo que somos más fáciles de localizar.

Otro de los compuestos que puede atraerlos es el ácido láctico, que se produce durante la actividad física y está presente en el sudor. A esto se suma el olor corporal, generado en parte por la interacción entre las sustancias de la piel y las bacterias que viven sobre ella, que puede resultar especialmente atractivo para determinadas especies.

Por último, algunos perfumes y lociones con aromas florales o afrutados también pueden llamar su atención, ya que los relacionan con fuentes naturales de alimento.

Picaduras

Si no existe transmisión de enfermedades, la mayoría de las picaduras suelen desaparecer en unas horas con una serie de cuidados muy sencillos. Lo recomendable es limpiar la zona con agua y jabón, aplicar una pomada para aliviar la inflamación y evitar rascarse, ya que esto puede irritar todavía más la lesión y aumentar el riesgo de una infección secundaria.

Sin embargo, si la reacción alérgica es especialmente intensa, la lesión empeora, se extiende o presenta signos de infección, es aconsejable consultar con un médico. También conviene hacerlo si aparecen síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza intenso, molestias articulares o malestar general, ya que podrían indicar una infección o una enfermedad transmitida por el insecto.