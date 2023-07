El secreto de la rueda de tu lavadora: tu ropa parecerá recién comprada sólo haciendo esto

Es uno de los electrodomésticos más indispensables que tenemos en casa. Aún así, no siempre sabemos usarlo de la mejor forma. Por eso, hoy queremos enseñarte el truco de la rueda de tu lavadora que te permitirá dejar la ropa como nueva. De un modo fácil y rápido lograrás que todas tus prendas luzcan exactamente igual que cuando recién fueron compradas y resistan por más años.

El secreto está relacionado con los cuidados y el mantenimiento mismo del aparato. Aunque muchos lo utilizamos a diario, realmente somos pocos los que nos tomamos la molestia de evaluar el estado y las condiciones de la lavadora y lo limpia que esté.

El truco de la rueda de tu lavadora

Lavadora limpia = ropa como nueva

Lo que debes hacer es recurrir al vinagre blanco para enjuagar la lavadora. Es sumamente importante, porque no sólo es la manera de conseguir que tus prendas se vean mejor, sino también que este electrodoméstico te acompañe por más tiempo.

Este aliño, típico en la cocina mediterránea, es uno de los mejores aliados que tenemos en casa para la limpieza de objetos. Solamente tienes que verter un poco de vinagre en un pulverizador y rocía la junta de la lavadora, dejando que actúe. Transcurrida aproximadamente una ahora, aclara la zona con un paño empapado en agua tibia. Eliminarás el moho y la suciedad.

Al principio puede que el olor particular del vinagre sea un poco desagradable, pero no te preocupes por éste porque desaparecerá. Sin embargo, aún no hemos finalizado ya que falta otro paso asociado a la limpieza de las partes internas del electrodoméstico.

Debes verter un par de vasos de vinagre en el tambor y un vaso en la bandeja del detergente. Pon la lavadora en marcha y programa un lavado en vacío a 60° C para que se encargue de eliminar la suciedad acumulada en su interior. Además, esto quitará la cal, una sustancia que amenaza con destruir el aparato a largo plazo. Finalizado el lavado, puedes volver a lavar tu ropa como antes.

Otras recomendaciones

Asimismo, aconsejan vaciar y limpiar el filtro de la máquina al menos una vez cada 15 días. En el mejor de los casos, semanalmente. Son procedimientos simples, que no te llevan más que un rato, y gracias a los cuales extenderás la vida útil del electrodoméstico.

Considerando el alto coste que tienen las lavadoras y el precio de la energía, mejorar su eficiencia y funcionamiento no es mala idea.