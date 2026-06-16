Schopenhauer, filósofo alemán: «El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre talentoso, por cómo usarlo»

En una época que está muy dominada por las redes sociales, las notificaciones constantes y la sensación de que nunca hay tiempo suficiente para todo, una frase escrita en el siglo XIX por Arthur Schopenhauer ha vuelto a cobrar protagonismo. El filósofo alemán dejó una cita que hoy en día los filósofos siguen estudiando, expertos en productividad y personas que buscan aprovechar mejor sus días. «El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre talentoso, por cómo usarlo». Esta idea encierra una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la manera en que usamos nuestro recurso más limitado, que es el tiempo.

El tiempo como el bien más valioso

Schopenhauer consideraba que la forma en que una persona emplea sus horas revela mucho más sobre su carácter que las palabras que usa o sus aspiraciones. Para el filósofo, muchas personas buscan simplemente escapar del aburrimiento, mientras que otras utilizan el tiempo para desarrollar conocimientos, habilidades o proyectos que aporten significado a la existencia.

En su obra, Schopenhauer relacionó el aburrimiento con una incapacidad para encontrar estímulos intelectuales propios. Según la visión del filósofo alemán, aquellos que dependían constantemente de distracciones externas suelen percibir el tiempo como una carga que debe ser constantemente llenada, mientras que las personas más creativas o inquietas encuentran en él una oportunidad.

Una reflexión muy actual

Aunque Schopenhauer murió en 1860, sus ideas parecen muy actuales. Plataformas de entretenimiento, redes sociales y aplicaciones móviles han convertido la atención en uno de los recursos más valiosos del siglo XXI.

En este contexto, muchos expertos en psicología y productividad coinciden en que la diferencia no está en tener más tiempo, sino en decidir de forma consciente cómo utilizarlo. La gestión del tiempo se ha convertido en una habilidad esencial para reducir el estrés, mejorar el bienestar y alcanzar objetivos tanto personales como profesionales.