La reflexión de Joan Manuel Serrat, cantante, sobre el amor: «No escojas sólo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy»

Hay canciones de amor que hablan de enamorarse, de perder a alguien o de echarlo de menos. Y después está Sinceramente tuyo, una composición de Joan Manuel Serrat que plantea algo diferente, ya que amar también significa aceptar al otro sin intentar convertirlo en aquello que uno desea. La frase «No escojas sólo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy» resume una idea que sigue teniendo fuerza décadas después, ya que una relación no puede sostenerse indefinidamente sobre una versión maquillada de quien la protagoniza.

Una canción de 1983

Sinceramente tuyo forma parte del álbum Cada loco con su tema, publicado en 1983, una etapa especialmente importante en la trayectoria musical de Serrat. La canción comienza precisamente con esa petición de aceptación y continúa desarrollando la idea de que una persona no debería presentarse ante su pareja como alguien diferente para conseguir su aprobación.

La composición no plantea un amor basado en la perfección, sino en la autenticidad. El protagonista de la canción no promete convertirse en aquello que la otra persona espera, sino mostrarse completo, con sus virtudes, defectos, pensamientos y contradicciones. De ahí que la declaración inicial tenga tanta fuerza, ya que no pide ser elegido parcialmente, sino aceptado como una persona entera.

Amar no significa dejar de crecer

La canción, además, evita caer en una interpretación estática del amor. El cantante Serrat no está diciendo que una persona deba permanecer exactamente igual durante toda su vida. Al contrario, en la propia letra aparece la posibilidad de crecer, pero sin dejar de ser uno mismo. Esa diferencia es fundamental, ya que una relación sana no exige que sus integrantes renuncien a evolucionar, sino que permite que ambos cambien sin tener que interpretar permanentemente un personaje.

Por eso, Sinceramente tuyo puede entenderse como una defensa de la aceptación sin idealización. Querer a alguien no significa pensar que es perfecto ni aprobar absolutamente todo lo que hace. Significa conocer quién es realmente y decidir si se quiere construir una relación con esa persona, no con una versión imaginaria que algún día debería convertirse en realidad.