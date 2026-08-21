Joan Manuel Serrat es una de las figuras más importantes de la canción de autor en español y catalán de las últimas seis décadas. Nacido en el barrio de Poble-sec, se dio a conocer a mediados de los años 60 como parte de la Nova Cançó, el movimiento que impulsó la música cantada en catalán durante la dictadura franquista.

A lo largo de su carrera ha popularizado clásicos como ‘Mediterráneo’, ‘Fiesta’ o ‘Lucía’, y ha puesto música a poemas de Antonio Machado y Miguel Hernández, contribuyendo a acercar la poesía a un público masivo en toda Iberoamérica. En 2022 se despidió de los escenarios con la gira ‘El vicio de cantar 1956-2022’.

En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes, y recientemente fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), con mención especial al mérito político-cultural.

Es en ese perfil de artista comprometido, tan dado a la crítica social como a la ternura, su más reciente intervención pública fue un discurso sobre el envejecimiento pronunciado ante un auditorio.

Un discurso entre la ironía y la reivindicación

Serrat abrió su intervención con el humor que ha caracterizado buena parte de su trayectoria pública. «Tengo 82 años, gozo de buena salud y un estado de conservación más que aceptable», afirmó, para acto seguido ironizar sobre los halagos condescendientes que suele recibir la gente mayor: «Está muy bien para su edad, eso me dicen, esperando que les devuelva el cumplido».

Citando al pensador Pascal Bruckner, Serrat definió la vejez como «el veranillo de la vida», ese «tiempo de propina» en el que, dijo, «el alma suele conversar con sí misma». Fue en ese punto donde pronunció una de las frases centrales de su discurso: «Soy un hombre agradecido con la vida y acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que la naturaleza y el tiempo demoledor me imponen con el paso de los días».

Achaques, prótesis y una vida que sigue teniendo sentido

El músico no rehuyó hablar de las servidumbres físicas de la edad. «Con raspones, con abolladuras, aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques con la ayuda de los fármacos y de las prótesis, las gafas, los audífonos, en fin, esas cosas», relató, en un tono que combinó la aceptación con un deje de humor autocrítico.

Pero fue precisamente desde esa aceptación desde donde lanzó su reivindicación más firme: «Me gusta la vida, me gusta estar vivo y sentirme útil. Por eso, me rebelo contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación».

La crítica a una sociedad que «potencia el gasto»

El núcleo más duro del discurso llegó cuando Serrat señaló directamente a la lógica económica que, a su juicio, sostiene la marginación de las personas mayores. «Los viejos resultan incómodos para una sociedad que potencia el gasto y busca beneficios fáciles y rápidos, en tanto que a ellos, a los viejos, los tienen marginados porque consumen menos, porque tienen menos necesidades», denunció.

El cantautor fue más allá al abordar la soledad como fenómeno social y no como destino natural: «A los viejos se les abandona en la soledad porque la soledad, dicen, es algo inherente a la vejez y han de acostumbrarse a ella». Frente a esa idea, defendió que una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida.