Seguro que has notado que cuando ingieres determinados alimentos, te gotea la nariz y además los ojos se llenan de lágrimas. Todo ello tiene una explicación que intentamos dar a conocer para que sepas cuál es la razón por la que gotea la nariz cuando comemos comida picante.

Hay diversas razones y también prevenciones antes de que nos suceda ello si sabemos que hay tendencia de que esto suceda con tales comidas.

Por qué gotea la nariz cuando comemos comida picante

Entre otras, la razón principal se debe a que la comida picante suele causar secreción nasal debido a un compuesto químico que recibe el nombre de capsaicina, que es irritante y por esto hace que por un lado, nos pique la garganta, tengamos tos , los ojos lloroso y especialmente la nariz nos gotee.

La capsaicina puede encontrarse en muchos alimentos picantes y está especialmente en los chiles o pimientos rojos. También es de destacar el isotiocianato de alilo, un aceite incoloro que se encuentra en alimentos como la mostaza o el wasabi. E identificamos claramente con ese picor en nuestra garganta.

Además nos ponemos rojos también precisamente por este motivo, por la capsaicina dicha y por el calor , porque todo ello produce una dilatación de los vasos sanguíneos. Como vemos, la explicación es realmente sencilla pero debes tenerlo en cuenta cada vez que comas esta clase de alimentos.

Otras razones del moqueo nasal con los alimentos

Si no estás comiendo alimentos picantes pero igualmente sueles tener moqueo nasal de forma frecuente, lo ideal es que preguntes al médico. Porque entonces no tiene nada que ver con lo anterior y podrías tener alergia a ciertos alimentos.

Este moqueo debe ser inspeccionado por el médico y como tratamiento suele haber una variación de nuestra dieta y probar con algunos medicamentos.

Rinitis no alérgica

Hay más razones que están o no relacionadas con los alimentos picantes. La rinitis no alérgica implica estornudos crónicos o una nariz congestionada y que gotea sin causa aparente. Según Mayo Clinic, los síntomas de la rinitis no alérgica son similares a los de la fiebre del heno (rinitis alérgica), pero sin los signos habituales de una reacción alérgica.

También se señala que los desencadenantes de los síntomas de rinitis no alérgica varían y pueden incluir ciertos olores e irritantes en el aire, cambios en el tiempo, ciertos medicamentos, determinadas comidas y afecciones médicas crónicas.