La presencia de varios pájaros en el balcón es una escena que llama la atención y despierta curiosidad, sobre todo si se trata de un grupo de mirlos. Con su característico plumaje oscuro y pico anaranjado, en algunas tradiciones de los pueblos nativos americanos, se les considera guardianes asociados con la sanación y la protección del hogar y la familia. Sin embargo, en ciertas creencias del folclore europeo moderno, especialmente británicas y eslavas, su presencia cerca de las viviendas se relaciona con malos augurios.

Aunque su presencia puede resultar beneficiosa, los mirlos también pueden generar algunos inconvenientes en el jardín. Los expertos advierten de que tienen un apetito voraz, y pueden acabar con frutas, cereales y otros cultivos en poco tiempo. Asimismo, su pico afilado puede dañar las plantas, debilitándolas y aumentando su vulnerabilidad frente a posibles enfermedades. Sin embargo, son grandes aliados en el control de plagas al alimentarse de lombrices, orugas y otros insectos. Además, al buscar comida entre la tierra, ayudan a removerla y airearla, favoreciendo la descomposición de la materia orgánica.

Por qué los mirlos se acercan al balcón de una vivienda

El mirlo común es un ave de tamaño mediano-grande con una cola alargada. Su plumaje presenta tonalidades oscuras y uniformes: negro en los machos y marrón en las hembras. Es una especie habitual en toda la Península Ibérica, así como en Baleares y Canarias. Suele habitar en zonas con árboles y arbustos, aunque también es frecuente encontrarla en parques y jardines de pueblos y ciudades.

Una de las explicaciones más habituales por las que se posan en los balcones es que hayan encontrado alguna fuente de alimento. Los mirlos tienen una dieta variada y consumen principalmente insectos, lombrices y diferentes frutos. En otoño e invierno aumenta la importancia de los alimentos vegetales, especialmente cuando encuentran bayas y frutas. nTambién pueden acercarse para buscar pequeños insectos que encuentran entre las macetas o en la tierra húmeda de las jardineras.

¿Y si aparecen varios mirlos juntos? El mirlo común es una especie que tiene un comportamiento territorial, especialmente durante la época de reproducción. Sin embargo, eso no significa que nunca puedan verse varios ejemplares juntos. El comportamiento social cambia dependiendo de la época del año, de la disponibilidad de alimento y de si se trata de aves sedentarias o migratorias.

Por lo tanto, observar varios mirlos en el balcón puede ser una simple coincidencia. Sin embargo, también se puede tratar de una familia, ya que los progenitores alimentan y atienden a sus crías durante las primeras semanas, incluso después de que éstas empiecen a volar.

La estación del año también ayuda a entender por qué los mirlos pueden acercarse a los balcones. Durante el otoño y el invierno, la disponibilidad de alimento cambia y estas aves cambian algunos de sus hábitos para encontrar recursos suficientes. Además, España recibe ejemplares procedentes del centro y del norte de Europa que llegan durante los meses más fríos del año. Aunque las poblaciones ibéricas son mayoritariamente sedentarias, también existen movimientos migratorios que explican la presencia de aves que no permanecen todo el año en el mismo territorio.

Significado espiritual

En el ámbito espiritual, el mirlo se relaciona con la transformación personal, la intuición y la capacidad de afrontar los cambios. Uno de los significado más extendidos es la transformación; su presencia se asocia simbólicamente con los momentos de cambio, especialmente cuando una persona necesita cerrar una etapa para avanzar en el camino de la vida.

Por otro lado, el mirlo también representa la protección y la conexión con el entorno familiar. Por eso, cuando varios ejemplares se posan en el balcón, su visita se puede entender como una invitación a cuidar los vínculos familiares, fortalecer las relaciones y prestar más atención a los seres queridos.

Asimismo, el mirlo se vincula con la intuición y la sabiduría interior. Su aparición se puede interpretar como una señal para detenerse, observar lo que sucede alrededor y escuchar las propias sensaciones antes de tomar decisiones importantes. Finalmente, el color oscuro de esta ave ha contribuido a que se relacione con el misterio, lo desconocido y la introspección. Sin embargo, el negro no tiene por qué representar algo negativo; en algunas corrientes espirituales también simboliza protección y renovación.

Cómo actuar

Para favorecer la presencia de mirlos en el balcón, uno de las principales recomendaciones de los expertos consiste en colocar varias plantas y un recipiente poco profundo con agua limpia, que se debe renovar con frecuencia. Por supuesto, hay que evitar el uso de pesticidas y ofrecerles pan o restos de comida, ya que encuentran alimento en la naturaleza. También conviene proteger los cristales para evitar colisiones provocadas por los reflejos. Si encuentras un nido activo en una jardinera o maceta, no lo toques ni lo muevas. Lo mejor es observarlo desde cierta distancia y dejar que los adultos atiendan a sus crías.